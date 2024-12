Sote-valiokunnassa kesken 7 budjettilakia – takaraja huomenna

Eduskunnan lainsäädäntöjohtajan Tuula Kuloveden mukaan viisi valiokuntaa käsittelee vielä ensi vuoden talousarvioon liittyviä budjettilakeja. Valmistumisen takaraja on huomenna tiistaina 3. joulukuuta. Simo Alastalo Demokraatti

Kaikkiaan valiokunnissa on kesken 12 budjettilain mietinnöt, joista seitsemän on vaiheessa pahoin ruuhkautuneessa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Loput vielä mietintöä odottavat budjettilait ovat Kuloveden mukaan valmistumassa hallintovaliokunnassa, sivistysvaliokunnassa, talousvaliokunnassa ja lakivaliokunnassa.

– Budjettilaille on alunperin asetettu päivämääräksi 3. joulukuuta. Niiden pitäisi silloin olla pöydällepanoissa, mutta tähän jätetään aina pientä joustoa, koska tiedetään, että osa on poliittisesti hankalampia. Pääosa budjettilaeista pitäisi olla valmiina silloin (3.12.) ja niin se on tälläkin kierroksella, Kulovesi kertoo Demokraatille.

VALTION vuoden 2025 budjetista tekee mietinnön eduskunnan valtiovarainvaliokunta. Mietinnön pitäisi Kuloveden mukaan valmistua keskiviikkona 11. joulukuuta. Budjettilakien ensimmäisen käsittelyn äänestysten pitäisi tapahtua viimeistään tiistaina 10. päivä. Sitä ennen hankalammatkin poliittiset kysymykset pitäisi saada ratkaistuksi.

Ensi vuoden budjettia koskevaa valtiovarainvaliokunnan mietintöä ryhdytään käsittelemään eduskunnassa 16. joulukuuta.

– Sitten alkaa budjettiviikko äänestyksineen.

Siinä vaiheessa pitää kaiken olla paketissa?

– Kyllä joo. Valtiovarainvaliokunta ei voi hyväksyä budjettimietintöä ennen kuin budjettilait ovat menneet läpi ykköskäsittelystä.

Onko mahdollista, että joku budjettilaki ei valmistu tässä aikataulussa?

– Kyllä sitä tapahtuu aika ajoin, ja sitten valtiovarainvaliokunnassa joudutaan tekemään budjetin tasapainottaminen eli käymään valtiovarainministeriön kanssa keskustelut, että saadaan vastaava ja vastattava vastaamaan toisiaan.