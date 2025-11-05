Politiikka
5.11.2025 16:45 ・ Päivitetty: 5.11.2025 16:45
Sote-valiokunta erimielinen asiakasmaksujen korottamisesta – demariedustajat jättivät vastalauseen
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kannattaa hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja korottavaa lakiesitystä. SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat jättivät mietintöön vastalauseensa.
Esityksen mukaan käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta perittävää enimmäismaksua korotetaan nykyisestä 56,70 eurosta 73,70 euroon. Muutos on astumassa voimaan vuodenvaihteessa.
Esityksen on arveltu lisäävän hyvinvointialueiden tuloja noin 1,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Sama summa ollaan vähentämässä valtion hyvinvointialueille antamasta rahoituksesta.
VALIOKUNTA korostaa, että asiakkaalla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus perua käyttämättä jäävä palvelu ennalta.
Oppositiopuolueista SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat jättivät mietintöön vastalauseen, jossa ehdotetaan lakiesityksen hylkäämistä. Maksun korotusta ei pidetä kohtuullisena, oikeudenmukaisena eikä tehokkaana keinona ratkaista haastetta vastaanottoaikojen käyttämättä jättämisestä.
