Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

5.11.2025 16:45 ・ Päivitetty: 5.11.2025 16:45

Sote-valiokunta erimielinen asiakasmaksujen korottamisesta – demariedustajat jättivät vastalauseen

Kari Hulkko/Demokraatti
Käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta perittävää enimmäismaksua ollaan korottamassa 73,70 euroon.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kannattaa hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja korottavaa lakiesitystä. SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat jättivät mietintöön vastalauseensa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esityksen mukaan käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta perittävää enimmäismaksua korotetaan nykyisestä 56,70 eurosta 73,70 euroon. Muutos on astumassa voimaan vuodenvaihteessa.

Esityksen on arveltu lisäävän hyvinvointialueiden tuloja noin 1,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Sama summa ollaan vähentämässä valtion hyvinvointialueille antamasta rahoituksesta.

VALIOKUNTA korostaa, että asiakkaalla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus perua käyttämättä jäävä palvelu ennalta.

Oppositiopuolueista SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat jättivät mietintöön vastalauseen, jossa ehdotetaan lakiesityksen hylkäämistä. Maksun korotusta ei pidetä kohtuullisena, oikeudenmukaisena eikä tehokkaana keinona ratkaista haastetta vastaanottoaikojen käyttämättä jättämisestä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
5.11.2025
SDP:n kansanedustaja yllättää, puolustaa haukuttua lakiesitystä: ”En tykkää siitä, että pelotellaan ihmisiä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.11.2025
Arvio: Ensin Anna Eriksson, nyt Herra Ylppö – näin vätysmies putoaa pohjalle eron jälkeen
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
5.11.2025
Ex-kansanedustaja muutti Moskovaan – eduskunta jatkaa velkojen perimistä
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
4.11.2025
Kiista Niinistön ja Marinin Nato-muistoista on turha: molemmat olivat lähellä epäonnistua
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU