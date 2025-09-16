Kotimaa
16.9.2025 11:05 ・ Päivitetty: 16.9.2025 11:16
Soteväelle tulossa lisävelvoitteita kriisiajan varautumiseen
Hyvinvointialueet halutaan velvoittaa varautumaan nykyistä paremmin sotaan tai sen uhkaan. Hallituksen esittämä lakimuutos on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa.
Esityksen ajatuksena on, että valmiudet tuen antamiseen valmistellaan ja rakennetaan nykyistä järjestelmällisemmin rauhan aikana. Hyvinvointialueiden tulisi kriisioloissa pystyä antamaan tukea puolustusvoimille ja Suomessa oleville Naton kansainvälisille joukoille.
Keskeisiä muutoksia hallituksen esityksessä on neljä. Hyvinvointialueet velvoitetaan turvaamaan ja suojaamaan kriittisiä terveydenhuollon toimitiloja. Lisäksi niiden tulisi tarvittaessa itse pystyä evakuoimaan ja siirtämään terveydenhuollon toimintoja turvaan.
Alueiden tulisi myös ylläpitää riittävä määrä ensihoitoa, jotta isojakin potilasmääriä voidaan hoitaa. Niiden tulisi myös varmistaa tärkeiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden saatavuus kaikissa oloissa.
Terveydenhuollon ammattilaisten pitäisi vastedes osallistua yhteiseen suunnitteluun, koulutukseen ja harjoitteluun puolustusvoimien ja Naton kanssa.
Lakimuutos lisäisi varautumistarpeita selvästi siitä, mitä tällä hetkellä terveydenhuolloltakin on poikkeusoloissa vaadittu.
ALUEIDEN varautuminen määriteltäisiin aina valtioneuvoston erillisellä päätöksellä. Varautumisen taso ja siihen liittyvät tehtävät perustuisivat Puolustusvoimien tarpeisiin ja vaihtelisivat esimerkiksi maantieteellisen sijainnin mukaan.
Valtio vastaisi erikseen kustannuksista, joita hyvinvointialueille toiminnasta tulee.
Muutos olisi jatkoa toiselle tuoreelle lakimuutokselle, joka koski myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettua lakia.
Kesäkuussa vahvistetulla muutoksella haluttiin varautua yksittäistä hyvinvointialuetta laajempiin ja valtakunnallisiin häiriötilanteisiin.
Teksti: STT / Saila Kiuttu
