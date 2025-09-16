Soteväelle tulossa lisävelvoitteita kriisiajan varautumiseen

Hyvinvointialueet halutaan velvoittaa varautumaan nykyistä paremmin sotaan tai sen uhkaan. Hallituksen esittämä lakimuutos on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa.

Esityksen ajatuksena on, että valmiudet tuen antamiseen valmistellaan ja rakennetaan nykyistä järjestelmällisemmin rauhan aikana. Hyvinvointialueiden tulisi kriisioloissa pystyä antamaan tukea puolustusvoimille ja Suomessa oleville Naton kansainvälisille joukoille.

Keskeisiä muutoksia hallituksen esityksessä on neljä. Hyvinvointialueet velvoitetaan turvaamaan ja suojaamaan kriittisiä terveydenhuollon toimitiloja. Lisäksi niiden tulisi tarvittaessa itse pystyä evakuoimaan ja siirtämään terveydenhuollon toimintoja turvaan.

Alueiden tulisi myös ylläpitää riittävä määrä ensihoitoa, jotta isojakin potilasmääriä voidaan hoitaa. Niiden tulisi myös varmistaa tärkeiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden saatavuus kaikissa oloissa.

Terveydenhuollon ammattilaisten pitäisi vastedes osallistua yhteiseen suunnitteluun, koulutukseen ja harjoitteluun puolustusvoimien ja Naton kanssa.