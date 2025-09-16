Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

16.9.2025 11:05 ・ Päivitetty: 16.9.2025 11:16

Soteväelle tulossa lisävelvoitteita kriisiajan varautumiseen

Puolustusvoimat / Porin Prikaati
Lääkintä- ja pelastusväen harjoittelusta asevoimien kanssa tehtäisiin lakimuutoksilla järjestelmällisempää.

Hyvinvointialueet halutaan velvoittaa varautumaan nykyistä paremmin sotaan tai sen uhkaan. Hallituksen esittämä lakimuutos on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esityksen ajatuksena on, että valmiudet tuen antamiseen valmistellaan ja rakennetaan nykyistä järjestelmällisemmin rauhan aikana. Hyvinvointialueiden tulisi kriisioloissa pystyä antamaan tukea puolustusvoimille ja Suomessa oleville Naton kansainvälisille joukoille.

Keskeisiä muutoksia hallituksen esityksessä on neljä. Hyvinvointialueet velvoitetaan turvaamaan ja suojaamaan kriittisiä terveydenhuollon toimitiloja. Lisäksi niiden tulisi tarvittaessa itse pystyä evakuoimaan ja siirtämään terveydenhuollon toimintoja turvaan.

Alueiden tulisi myös ylläpitää riittävä määrä ensihoitoa, jotta isojakin potilasmääriä voidaan hoitaa. Niiden tulisi myös varmistaa tärkeiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden saatavuus kaikissa oloissa.

Terveydenhuollon ammattilaisten pitäisi vastedes osallistua yhteiseen suunnitteluun, koulutukseen ja harjoitteluun puolustusvoimien ja Naton kanssa.

Lakimuutos lisäisi varautumistarpeita selvästi siitä, mitä tällä hetkellä terveydenhuolloltakin on poikkeusoloissa vaadittu.

ALUEIDEN varautuminen määriteltäisiin aina valtioneuvoston erillisellä päätöksellä. Varautumisen taso ja siihen liittyvät tehtävät perustuisivat Puolustusvoimien tarpeisiin ja vaihtelisivat esimerkiksi maantieteellisen sijainnin mukaan.

Valtio vastaisi erikseen kustannuksista, joita hyvinvointialueille toiminnasta tulee.

Muutos olisi jatkoa toiselle tuoreelle lakimuutokselle, joka koski myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettua lakia.

Kesäkuussa vahvistetulla muutoksella haluttiin varautua yksittäistä hyvinvointialuetta laajempiin ja valtakunnallisiin häiriötilanteisiin.

Teksti: STT / Saila Kiuttu

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU