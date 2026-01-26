Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.1.2026 07:02 ・ Päivitetty: 26.1.2026 07:02

Sotilasjunttaa tukeva USDP sanoo voittaneensa Myanmarissa

Sai Aung MAIN / AFP) - AFP / LEHTIKUVA
Äänten laskentaa Yangonissa 25. tammikuuta.

Myanmarissa vallan vuonna 2021 kaapannutta sotilasjunttaa tukeva puolue USDP sanoo voittaneensa vaalit, kertoo puoluelähde AFP:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Olemme asemissa muodostaaksemme uuden hallituksen. Voitimme vaalit, joten etenemme, puoluelähde kertoi sunnuntaina järjestetyn kolmannen äänestysvaiheen jälkeen.

Vaalitulokset on määrä julkaista virallisesti myöhemmin tällä viikolla. Äänestys kesti kaikkine vaiheineen kuukauden ajan.

Armeija on väittänyt palauttavansa vallan kansalle vaaleissa, mutta tarkkailijajärjestöjen mukaan kyse oli todellisuudessa näytösluontoisista vaaleista, joilla turvattiin armeijan vallan jatkuminen.

USDP:tä pidetään yleisesti Myanmarin armeijan siviilihallinnollisena jatkeena. Puolueet, jotka voittivat yli 90 prosenttia äänistä vuoden 2020 vaaleissa, eivät tällä kertaa olleet edes ehdolla. Äänestystä ei järjestetty kapinallisryhmien hallitsemissa osissa maata.

MYANMARIN demokratiamielisten suosittu johtohahmo Aung San Suu Kyi on tiettävästi yhä vankeudessa ja tämän puolue on lakkautettu.

Aung San Suu Kyin terveydentilasta ei ole varmuutta. Juntta on sitkeästi kiistänyt spekulaatiot siitä, että Aung San Suu Kyi olisi kuollut, mutta ei toisaalta ole tarjonnut todisteita hänen elossaolostaan, kertoo maanpaossa elävän demokratiamielisen opposition media Irrawaddy.

- Hänellä on jatkuvia terveysongelmia. Kukaan ei ole saanut nähdä häntä yli kahteen vuoteen. Hän ei ole saanut pitää yhteyttä lakitiimiinsä, puhumattakaan perheestään. Hän saattaa olla jo kuollut, kertoi Aung San Suu Kyin poika Kim Aris uutistoimisto Reutersille joulukuussa.

