SPD nousemassa sittenkin voittoon Brandenburgin vaaleissa

Saksassa liittokansleri Olaf Scholzin sosialidemokraatit (SPD) olivat sunnuntai-illan ennusteiden mukaan täpärästi voittamassa äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) Brandenburgin osavaltion maapäivävaaleissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Julkisen palvelun televisiokanavan ZDF:n myöhäisillan ennusteen mukaan SPD:n ääniosuus oli noin 31 prosenttia ja AfD:n hieman alle 30 prosenttia. Yleisradioyhtiöiden yhteistyöorganisaation ARD:n illan ennusteen mukaan SPD:n äänisaalis olisi niin ikään noin 31 prosenttia ja AfD:n hieman alle 30, kertoo Tagesschau.

Jos lopullinen vaalitulos on ennusteiden mukainen, tulos olisi helpotus Scholzin hallituskoalitiolle, joka on viime aikoina saanut tukkapöllyä kannatuskyselyissä. Saksan liittopäivävaalit siintävät jo horisontissa syksyllä 2025.

Maan pääkaupunkia Berliiniä joka suunnalta ympäröivä Brandenburg on perinteisesti ollut sosialidemokraattien vahvaa kannatusaluetta, mutta äärioikeistolainen AfD on ollut viime aikoina nousussa alueella. Saksalaismedian mukaan AfD:lle keskeinen maahanmuuton teema on ollut brandenburgilaisten äänestäjien keskuudessa tärkeä vaaliteema.

TAPPIO Brandenburgissa olisi ollut erityisen nöyryyttävä hallituspuolueelle, sillä sosialidemokraatit ovat hallinneet osavaltiota katkeamatta aina Saksojen jälleenyhdistymisestä lähtien vuonna 1990. Lisäksi liittokansleri Scholzin oma vaalipiiri on Brandenburgin hallinnollisessa pääkaupungissa Potsdamissa.

AfD:n kannatus on ollut viime aikoina vahvaa entisen Itä-Saksan alueilla. AfD teki aiemmin syyskuussa hyvän tuloksen maapäivävaaleissa Thüringenissä ja Saksissa. Thüringenissä puolue nousi ensimmäistä kertaa historiassaan osavaltion suosituimmaksi, ja Saksissa se tuli vahvaksi kakkoseksi.

Vaalimenestyksestään huolimatta AfD tuskin pääsee valtaan missään osavaltiossa, sillä kaikki valtavirran puolueet ovat kieltäytyneet tekemästä sen kanssa yhteistyötä.

AFD:N populistinen ja maahanmuuttajavastainen retoriikka sai tuulta purjeisiinsa viime kuussa Solingenissa tapahtuneesta veitsihyökkäyksestä. Poliisi pidätti syyrialaisen turvapaikanhakijan epäiltynä kolmen ihmisen surmasta ja kahdeksan haavoittamisesta. AfD on onnistunut vetoamaan muun muassa nuoriin äänestäjiin.

Populismilla on Saksassa ratsastanut myös laitavasemmistolaisen Sahra Wagenknechtin BSW-puolue, joka sai Brandenburgissa ennusteiden mukaan noin 12 prosenttia äänistä. BSW ajaa yhtäältä vasemmistolaista talouspolitiikkaa ja toisaalta konservatiivista arvopolitiikkaa, kuten maahanmuuton rajoittamista.