Spolander nimitettiin tasa-arvovaltuutetuksi

Valtioneuvosto on nimittänyt uudeksi tasa-arvovaltuutetuksi oikeustieteen tohtori Mia Spolanderin.

Spolander toimii tällä hetkellä oikeusministeriön lähettämänä kansallisena asiantuntijana Euroopan komissiossa, oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastolla. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä ja ulkoministeriössä sekä Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan neuvostossa lähetystösihteerinä.

EDELLINEN viranhaltija Rainer Hiltunen siirtyi elokuussa yhdenvertaisuusvaltuutetuksi.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.