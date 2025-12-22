Politiikka
22.12.2025 12:47 ・ Päivitetty: 22.12.2025 12:47
Spolander nimitettiin tasa-arvovaltuutetuksi
Valtioneuvosto on nimittänyt uudeksi tasa-arvovaltuutetuksi oikeustieteen tohtori Mia Spolanderin.
Spolander toimii tällä hetkellä oikeusministeriön lähettämänä kansallisena asiantuntijana Euroopan komissiossa, oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastolla. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä ja ulkoministeriössä sekä Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan neuvostossa lähetystösihteerinä.
EDELLINEN viranhaltija Rainer Hiltunen siirtyi elokuussa yhdenvertaisuusvaltuutetuksi.
Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.
Tasa-arvovaltuutetun uusi viisivuotiskausi alkaa maaliskuun alusta.
