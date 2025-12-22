Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.12.2025 12:47 ・ Päivitetty: 22.12.2025 12:47

Spolander nimitettiin tasa-arvovaltuutetuksi

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Valtioneuvoston linna valaistiin oranssiksi YK:n Oranssit päivät -kampanjan kunniaksi 25. marraskuuta.

Valtioneuvosto on nimittänyt uudeksi tasa-arvovaltuutetuksi oikeustieteen tohtori Mia Spolanderin.

Demokraatti

Demokraatti

Spolander toimii tällä hetkellä oikeusministeriön lähettämänä kansallisena asiantuntijana Euroopan komissiossa, oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastolla. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä ja ulkoministeriössä sekä Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan neuvostossa lähetystösihteerinä.

EDELLINEN viranhaltija Rainer Hiltunen siirtyi elokuussa yhdenvertaisuusvaltuutetuksi.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvovaltuutetun uusi viisivuotiskausi alkaa maaliskuun alusta.

