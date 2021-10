SPR:n työntekijää epäillään törkeästä kavalluksesta – ”Jatkuvaa valvontaa on tehostettava”

Suomen Punainen Risti (SPR) kertoo, että sen Hämeen piirissä on ilmennyt epäily taloudellisesta väärinkäytöksestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin kerrotaan tutkivan epäilyä nimikkeellä törkeä kavallus. Poliisin mukaan epäselvyydet paljastuivat järjestön sisäisessä tarkastuksessa.

Epäilyssä ei ole kyse lahjoitusvaroista tai vapaaehtoistoiminnasta, vaan se kohdistuu SPR:n mukaan vastaanottotoiminnan varoihin. Merkittävä osa epäilyn kohteena olevista väärinkäytöksistä on tapahtunut vuosina 2017-2020, SPR kertoo.

SPR:n mukaan käytäntöjä on tämän jälkeen muutettu eikä vastaava väärinkäytös ole nykyisten toimintatapojen puitteissa mahdollinen.

Epäilyn kohteena on järjestön mukaan yksittäinen työntekijä, joka ei työskentele enää Hämeen piirissä.

Punaisen Ristin kerrotaan palauttavan kateissa olevat varat Maahanmuuttovirastolle SPR:n ja viraston välisen sopimuksen mukaisesti.

- Kyseessä on erittäin valitettava yksittäistapaus, jota poliisi tutkii. On hyvä, että epäselvyydet paljastuivat järjestön sisäisessä tarkastuksessa. Jatkuvaa valvontaa on kuitenkin tehostettava. Tässä tapauksessa se on ollut riittämätöntä, kommentoi tiedotteessa Hämeen piirin vt. toiminnanjohtaja Salla Heiskanen.