Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

12.2.2026 06:55 ・ Päivitetty: 12.2.2026 06:55

SRP: Yhä useammat kokevat itsensä yksinäisiksi

iStock

Jo lähes kaksi kolmesta kokee yksinäisyyttä Suomessa, selviää Suomen Punaisen Ristin yksinäisyysbarometrista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yksinäisyyden kokemukset ovat yleistyneet vuodessa. Vuosi sitten julkaistun yksinäisyysbarometrin mukaan yksinäisyyttä koki ainakin joskus noin 60 prosenttia Suomessa asuvista. Nyt vastaava luku on 65 prosenttia.

Barometrista selviää, että eniten yksinäisyyttä kokevat 16-34-vuotiaat Suomessa asuvat. Lisäksi kolmannes 16-24-vuotiaista kokee, että yksinäisyys on aiheuttanut mielenterveyden ongelmia.

- Monelle yksinäisyys on totaalista. Useampi kuin joka kymmenes barometriin vastannut kertoo, ettei heillä ole yhtäkään läheistä ystävää, jonka kanssa jakaa omia asioitaan, sanoo SPR:n sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta tiedotteessa.

YKSINÄISYYDEN taustalla on usein tyytymättömyyttä omaan taloudelliseen tilanteeseen, ihmissuhteisiin, psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä vapaa-aikaan.

Yleisimpänä syynä omalle yksinäisyydelle pidetään barometrin mukaan ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemusta.

Barometrin mukaan eniten yksinäisyyttä kokevat 16-34-vuotiaat nuoret. Heistä säännöllisesti eli kerran kuussa tai useammin yksinäisyyttä kokee jo lähes 60 prosenttia

- Tuloksista piirtyy kuva epävarmuuden keskellä elävästä nuorten ja nuorten aikuisten joukosta, jolla horjuu yhtä aikaa liian monta turvaa tuovaa elämän tukipilaria: talous, läheisten ystävien tukiverkko ja mielenterveys, Alaranta sanoo.

NUOREN iän lisäksi yksinäisyyden kokemisen riskiä lisäävät heikko taloustilanne sekä vieraskielisyys.

Tyytyväisyys omaan taloudelliseen tilanteeseen on vähentynyt vuodessa kaikilla ikäryhmillä. Erityisen tiukka taloudellinen tilanne on kuitenkin juuri 25-34-vuotiailla ja vieraskielisillä Suomessa asuvilla.

- Omilleen muuttaneet 25-34-vuotiaat joutuvat eniten jättäytymään pois sosiaalisista tilaisuuksista huonon rahatilanteen vuoksi, Alaranta sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
11.2.2026
”Eihän näin ole tapahtumassa” – Ministeri Essayah: Hallituksen lakihankkeesta levitetään disinformaatiota
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
12.2.2026
Arvio: Kuvalliset koristelut syövät klassikkotarinasta latausta – Humiseva harju jää kahden tähden intohimodraamaksi
Lue lisää

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
10.2.2026
Stalinin tappamat suomalaiset punapoliitikot valitsivat ikitiensä itse
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU