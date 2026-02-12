SRP: Yhä useammat kokevat itsensä yksinäisiksi

Jo lähes kaksi kolmesta kokee yksinäisyyttä Suomessa, selviää Suomen Punaisen Ristin yksinäisyysbarometrista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yksinäisyyden kokemukset ovat yleistyneet vuodessa. Vuosi sitten julkaistun yksinäisyysbarometrin mukaan yksinäisyyttä koki ainakin joskus noin 60 prosenttia Suomessa asuvista. Nyt vastaava luku on 65 prosenttia.

Barometrista selviää, että eniten yksinäisyyttä kokevat 16-34-vuotiaat Suomessa asuvat. Lisäksi kolmannes 16-24-vuotiaista kokee, että yksinäisyys on aiheuttanut mielenterveyden ongelmia.

- Monelle yksinäisyys on totaalista. Useampi kuin joka kymmenes barometriin vastannut kertoo, ettei heillä ole yhtäkään läheistä ystävää, jonka kanssa jakaa omia asioitaan, sanoo SPR:n sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta tiedotteessa.

YKSINÄISYYDEN taustalla on usein tyytymättömyyttä omaan taloudelliseen tilanteeseen, ihmissuhteisiin, psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä vapaa-aikaan.

Yleisimpänä syynä omalle yksinäisyydelle pidetään barometrin mukaan ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemusta.

Barometrin mukaan eniten yksinäisyyttä kokevat 16-34-vuotiaat nuoret. Heistä säännöllisesti eli kerran kuussa tai useammin yksinäisyyttä kokee jo lähes 60 prosenttia

- Tuloksista piirtyy kuva epävarmuuden keskellä elävästä nuorten ja nuorten aikuisten joukosta, jolla horjuu yhtä aikaa liian monta turvaa tuovaa elämän tukipilaria: talous, läheisten ystävien tukiverkko ja mielenterveys, Alaranta sanoo.

NUOREN iän lisäksi yksinäisyyden kokemisen riskiä lisäävät heikko taloustilanne sekä vieraskielisyys.

Tyytyväisyys omaan taloudelliseen tilanteeseen on vähentynyt vuodessa kaikilla ikäryhmillä. Erityisen tiukka taloudellinen tilanne on kuitenkin juuri 25-34-vuotiailla ja vieraskielisillä Suomessa asuvilla.

- Omilleen muuttaneet 25-34-vuotiaat joutuvat eniten jättäytymään pois sosiaalisista tilaisuuksista huonon rahatilanteen vuoksi, Alaranta sanoo.