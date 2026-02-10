Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.2.2026 16:26 ・ Päivitetty: 10.2.2026 16:26

Starmer Epstein-kohun keskellä: Hallitus on yhtenäinen – ”Kiitän tuesta”

AFP / LEHTIKUVA
Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan hallitus tukee häntä eikä vaadi eroa.

Britannian pääministeri Keir Starmer vakuuttaa maan hallituksen rivien olevan yhtenäiset, vaikka Yhdysvaltain Epstein-asiakirjojen ympärillä vellova skandaali on johtanut pääministerin erovaatimuksiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Starmerin lausunto julkaistiin sen jälkeen, kun hän oli tavannut hallitusministereiden kanssa tiistaina.

- Pääministeri kiitti kabinettia heidän tuestaan. Hän sanoi heidän olevan vahvoja ja yhtenäisiä, lukee tapaamisesta julkaistussa tiivistelmässä.

Starmerin eroa vaati maanantaina Skotlannin työväenpuolueen johtaja Anas Sarwar. Syynä on Starmerin päätös nimittää Peter Mandelson Yhdysvaltain-suurlähettilääksi vuonna 2024, vaikka hän tiesi Mandelsonin kauan jatkuneesta ystävyyssuhteesta seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin.

Starmer on syyttänyt Mandelsonia siitä, että tämä olisi valehdellut Epstein-suhteestaan ennen suurlähettilääksi nimittämistään.

Starmer erotti Mandelsonin syyskuussa tuolloin julkaistujen Epstein-asiakirjojen paljastusten myötä.

KOHUUN puhalsivat uutta liekkiä tammikuussa julkaistut uudet Epstein-asiakirjat, jotka paljastivat Mandelsonin vuotaneen ministeriaikoinaan luottamuksellista tietoa Epsteinille muun muassa vuoden 2008 talouskriisissä.

Asiakirjojen perusteella Mandelson olisi myös saanut Epsteiniltä suuria summia rahaa. Poliisi tutkii 72-vuotiasta Mandelsonia virkarikoksista epäiltynä, ja kahteen hänen kiinteistöönsä on tehty kotietsinnät.

Maanantaina Starmerin viestintäpäällikkö Tim Allan ilmoitti eroavansa. Starmerin kansliapäällikkö Morgan McSweeney kertoi erostaan aiemmin sunnuntaina.

Seksuaalirikoksesta jo aiemmin tuomittu Epstein kuoli vankilassa vuonna 2019 odottaessaan seuraavaa oikeudenkäyntiään. Viranomaisten mukaan hän teki itsemurhan.

Epsteinin aave on jäänyt kummittelemaan Yhdysvaltain ja Euroopan politiikan ylle, sillä Yhdysvalloissa julkaistut Epstein-asiakirjat ovat paljastaneet kiusallisia yhteyksiä vauraan seksuaalirikollisen ja molempien mantereiden poliittisten päättäjien sekä talouseliitin välillä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

