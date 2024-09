Starmer tapaa Bidenin – saako Ukraina luvan iskeä länsiaseilla syvälle Venäjän puolelle?

Britannian pääministeri Keir Starmer vierailee tänään Yhdysvalloissa ja tapaa presidentti Joe Bidenin Washingtonissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Heidän on tarkoitus keskustella monista ajankohtaisista kansainvälisistä asioista, kuten Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Odotuksena on, että Biden ja Starmer puhuvat luvan antamisesta Ukrainalle iskeä länsimailta saamillaan aseilla syvälle Venäjän puolelle.

Kaukoiskuista keskusteltiin jo keskiviikkona Kiovassa Yhdysvaltain ja Britannian ulkoministereiden Antony Blinkenin ja David Lammyn vierailulla, mutta ainakaan vielä lupaa ei tullut. Nyt katseet kohdistuvatkin Bidenin ja Starmerin tapaamiseen.

UKRAINA on kaivannut jo pidempään lupaa iskeä länsiohjuksilla Venäjän tukikohtiin, joista lähetetään lennokkeja tai joista pommikoneet nousevat laukaisemaan ohjuksia Ukrainan kaupunkeihin. Lännessä on oltu epäröiviä, koska kaukoiskujen sallimisen on pelätty voivan johtaa sodan laajenemiseen.

Vaikka lupa ei mullistaisi sotaa, se vaikeuttaisi Venäjän mahdollisuutta tukea sotatoimiaan Ukrainassa omalta alueeltaan käsin.

Luvan saaminen on ollut pääasiassa kiinni Yhdysvalloista. Presidentti Biden on kertonut asian olevan työn alla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron viestitti toukokuussa, että Ranskan puolesta Ukraina saa iskeä Venäjällä sellaisiin kohteisiin, joista käsin on hyökätty Ukrainaa vastaan.

Valkoisen talon lehdistöpäällikön Karine Jean-Pierren mukaan Starmer ja Biden puhuvat muun muassa Ukrainan tukemisesta, tulitauon saamisesta Gazaan ja Punaisenmeren kuljetusten suojelemisesta huthien iskuilta. Jean-Pierren mukaan Biden aikoo korostaa Yhdysvaltain ja Britannian välisen “erityissuhteen” vahvistamista.

Starmerin visiitti Washingtoniin on jo toinen hänen heinäkuun alussa alkaneen pääministerikautensa aikana ja ensimmäinen sen jälkeen, kun Biden luopui jatkokauden tavoittelusta. Pääministeri vieraili Valkoisessa talossa myös heinäkuussa, kun hän osallistui sotilasliitto Naton huippukokoukseen Washingtonissa pian vaalivoittonsa jälkeen.

TUOLLOIN Biden oli juuri korkeaa ikäänsä koskevan mediamylläkän keskellä ja Starmer kuvaili Yhdysvaltain presidentin olleen “hyvässä vireessä”. Sittemmin Biden on luopunut ehdokkuudestaan ja varapresidentti Kamala Harris on noussut hänen tilanneen demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi.

Tiedossa ei ole, tapaako Starmer erikseen myös Harrisin. On mahdollista, että tämä osallistuu Bidenin ja Starmerin tapaamiseen.

Starmerin ei myöskään ole ilmoitettu tapaavan republikaanien presidenttiehdokasta Donald Trumpia. Opposition ehdokkaan tapaamiselle on ennakkotapaus, sillä Britannian silloinen pääministeri David Cameron tapasi republikaanien presidenttiehdokkaan Mitt Romneyn vuonna 2012 Yhdysvaltain-vierailullaan. Tämän vuoden huhtikuussa Cameron puolestaan tapasi Trumpin vieraillessaan Yhdysvalloissa ulkoministerinä.