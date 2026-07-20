Starmer: ”Vihollisemme haluavat jakaa meidät”

On ollut etuoikeuteni palvella tätä maata pääministerinänne, sanoi Britannian väistyvä pääministeri Keir Starmer jäähyväispuheessaan Downing Streetin virka-asuntonsa ulkopuolella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Toivotan Andy Burnhamille menestystä. Hänellä on täysi tukeni, Starmer lausui seuraajastaan työväenpuolueen johtajana ja pian myös pääministerinä.

Starmer kertoi olevansa varma, että Britannia on vahvempi ja oikeudenmukaisempi kuin ennen. Starmerin mukaan maan talous, puolustus ja kansainvälinen maine ovat kaikki paremmalla tolalla.

Lyhyessä puheessaan Starmer muisteli sitä, kuinka hänen johdollaan työväenpuolue nostettiin vuoden 2019 vaalitappion raunioista äänivyöryvoittoon vuoden 2024 vaaleissa.

Hän mainitsi myös Ukrainan tukemisen tärkeyden.

- Vihollisemme haluavat jakaa meidät, Starmer sanoi mainitsematta kuitenkaan suoraan Venäjää.

- On muistettava ympärillämme olevan Britannian suuruus. Voimme muuttaa maatamme paremmaksi. Voimme luoda Britannian, jossa jokainen lapsi voi mennä niin pitkälle kuin hänen lahjansa sallivat, Starmer jatkoi. Lisää aiheesta Starmerin kujanjuoksu – brittipolitiikan käärmeenpesä vei lopulta voiton Eeva Lennonin analyysi: Tätä kaikkea britit Andy Burnhamilta odottavat – ja pelkäävätkin

Starmer jättää tänään puheensa jälkeen virallisen eroilmoituksensa kuningas Charlesille, joka pyytää seuraavaksi Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen.

Burnhamista on tulossa maan seitsemäs pääministeri noin 10 vuoden aikana.