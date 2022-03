STM käynnisti kiireellisen lainvalmistelun hoitajalakon vuoksi – Ministeri Lindén: ”Se ei ole puuttumista tähän työtaisteluun”

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho kysyi eduskunnan torstain kyselytunnilla miten hallitus aikoo turvata kansalaisten kiireellisen hoidon perjantaina alkavan hoitajalakon aikana. Simo Alastalo Demokraatti

– Yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit ovat esittäneet eilen vakavan huolen potilaiden terveyden ja hengen vakavasta vaarantumisesta, kun heidän huoltansa kriittisen henkilöstön tarpeesta ei ole huomioitu, Laiho sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) muistutti, että Suomessa on nähty terveydenhoitoalan lakkoja 5-10 vuoden välein ja niistä on aina selvitty jonojen pitenemisellä. Tällä kertaa tilanne on Lindénin mukaan kriittisempi.

– Erityinen huoli koskee sitä, että viimeisten tietojen mukaan suojelutyöhön ei ole osoitettu riittävästi henkilöstöä kiireellisten potilaiden hoitoon, Lindén sanoi ja kertoi saaneensa tilanteesta päivityksen torstaina aamulla aluehallintoviranomaisilta. Hän kutsui tietoja erittäin huolestuttaviksi.

– Siinä määrin huolestuttavaa, että se näyttää uhkaavan henkeä ja terveyttä. Olemme kiireellisesti käynnistäneet lainsäädäntövalmistelun, jolla voimme näissä konkreettisissa tilanteissa turvata sen, että suojelutyötä saadaan riittävästi. Se ei ole puuttumista tähän työtaisteluun vaan nimenomaan suojelutyön varmistamista, Lindén sanoi.

”Perustuslaissa julkiselle vallalle ja ministeriöille on annettu vastuu siitä, että viranomaisten on pystyttävä suojaamaan kansalaisten henki ja terveys, sekä turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.” Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lainvalmistelua koskevassa tiedotteessaan.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on tulkinnut lainvalmistelun puuttumiseksi neuvotteluihin ja hoitajien lakko-oikeuteen.

Perjantaina alkava Tehyn ja SuPerin hoitajalakko koskee 25 000 hoitajaa.