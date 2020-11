STM:ltä varoitus ennen isänpäiväviikonloppua – ”Me emme voi tietää”

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä muistutti tänään STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuudesta, että riskiryhmien suojaaminen koronalta on erityisen tärkeää. Johannes Ijäs Demokraatti

– Vaikka luvut ovat vielä pieniä, on ensi merkit siitä, että myös ikääntyneiden sairaalahoitotarve on kasvussa, vaikka heidän tartuntansa eivät ole niin lisääntyneet. Tämä kertoo siitä, että edelleen korkea päälle 70 vuoden ikä on se tärkein yksittäinen riskitekijä, Voipio-Pulkki painotti.

Voipio-Pulkki varoitti myös isänpäiväviikonlopun alla, että perhetapahtumissa on muistettava, että fyysinen etäisyys on edelleen kaikkein tärkein suojakeino koronalta. Sosiaalisiin tapahtumiin tai perhejuhliin ei pidä lieväoireisena osallistua.

– Lähikontaktien vähentäminen on tärkeää myös henkilöille, jotka tuntevat itsensä täysin terveiksi. Me emme voi tietää, onko virusta oireettomana mutta tartuttavana itse kussakin.