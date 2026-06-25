STM: kansliapäälliköiden ehdotus Stea-avustusten kriteereistä poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla

Kansliapäälliköiden ehdotus Stea-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on tarkoitus saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä Stea-asetuksen pykälää.

- Se on pykälä kolme, joka on otsikoltaan ”erityiset edellytykset”.

Pykälä on Niemen mukaan kirjoitettu nyt niin, että se ei sulje mitään järjestöjä pois, vaan antaa vain painopisteitä, joita avustaminen koskee.

- Se on nyt aika yleisellä tasolla, että tavallaan moottoriurheiluseuralle ei anneta Stea-avustuksia. Juuri sitä halutaan täsmentää niin, että se antaisi enemmän osviittaa, että kysymys on nimenomaan sote-järjestöjen avustamisesta.

Nykyinen asetus on tullut voimaan vasta vuonna 2023, kun rahapeliuudistus tehtiin. Aiemmin sote-järjestöjen avustuksia koskevaa erityistä lakia ei ollut olemassa.

Niemi muistelee, että silloin järjestökenttäkin oli sitä mieltä, että jätetään kriteerit avoimeksi.

- Mutta nyt on osoittautunut, että varsinkin tämmöisessä tilanteessa, kun määräraha pienenee näin voimakkaasti, on kuitenkin tarpeen määritellä vähän enemmän kriteereitä.

NIEMEN mukaan kansliapäälliköt katsovat nyt olemassa olevan asetuksen kriteereitä, voiko niitä uudelleenmuotoilla vai pitääkö sinne kirjoittaa jotain uutta lisää.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi kansliapäälliköille tiistaina tehtäväksi valmistella kriteereitä uudelleen asetuksella, koska sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) linjaukset eivät sellaisenaan sopineet hallituskumppaneista kokoomukselle ja RKP:lle.

Niemi sanoo, että aikaisempinakin vuosina on keväällä annettu alustava ohjeistus seuraavan vuoden hakua varten, jotta järjestöt pystyvät ennakoimaan syksyllä alkavaa hakukierrosta.

- Aikaisemmin se on tehty puhtaasti Stea- ja virkavalmisteluna, ja nyt tämän vuoden keskustelussa näkyy Rydmanin kädenjälkeä enemmän kuin aikaisempina vuosina on ministerin kädenjälki näkynyt.

Sanna Nikula / STT