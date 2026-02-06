Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.2.2026 18:48 ・ Päivitetty: 6.2.2026 18:51

STT oikaisee Tuppurais-uutistaan: Nämä asiat käytöskohussa pitivät paikkansa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

STT kertoo tarkistaneensa taannoiset uutisensa sosialidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen väitetystä kyseenalaisesta käyttäytymisestä. Oikaistavaa löytyi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen Tietotoimisto kertoi alkuperäisessä jutussaan, että Tuppuraisen epäiltiin kohdelleen avustajiaan epäasiallisesti, jopa niin että avustajien vaihtuvuus olisi ollut poikkeuksellisen suurta. Myös Demokraatti julkaisi kyseisen jutun.

Tämä ei STT:n mukaan pidäkään paikkaansa, ja tietotoimisto sanoo nyt tältä osin oikaisevansa aiempaa uutistaan.

SEN SIJAAN STT pitäytyy kannassaan, että muut jutussa kerrotut asiat ovat totta.

Tuppurainen on itse vaatinut juttuun laajempaa oikaisua. Oikaisupyynnön mukaan STT:n olisi pitänyt korjata myös lähteiden kertomukset työntekijöiden kohtelusta.

STT:lle johtamistyylistä kertoivat kuitenkin useat nimettömänä esiintyneet demarihaastateltavat, joiden kertomat tiedot on käyty toimituksessa läpi yksityiskohtaisesti.

Uuden selvityksen mukaan henkilöt ovat kertoneet epäasialliseksi kokemastaan johtamistavasta yhdenmukaisesti.

Oikaisupyynnössä kyseenalaistettiin myös STT:n ratkaisu käyttää jutussaan suorassa sitaatissa vastausta anonyymistä nettikyselystä. Sitaatissa puhuttiin muun muassa julkisesta nöyryyttämisestä.

Samat yksityiskohdat nousivat esiin myös juttua varten tehdyissä demaritoimijoiden haastatteluissa, eli sitaatin sisältö vastasi niissä kerrottua.

Jutun varsinaisten haastateltavien henkilöllisyys on ollut koko ajan STT:n tiedossa, tietotoimisto korostaa.

