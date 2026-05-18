18.5.2026 11:42 ・ Päivitetty: 18.5.2026 11:42
STT: Valtioneuvosto löysi uudet viestintäpomot – yllätysnimi tekee paluun
Valtioneuvosto aikoo esittää uuden keskitetyn viestintäosastonsa osastopäälliköksi Päivi Anttikoskea ja apulaisosastopäälliköiksi Niina Hyrskyä ja Janne Impiötä. Asian vahvistavat STT:lle eri lähteet.
Nimitykset vahvistetaan vasta sitten, kun valittujen laajat turvaselvitykset ovat valmistuneet. Se voi viedä viikkoja. Valtioneuvosto täyttää virat viiden vuoden määräajaksi heinäkuun alusta.
2010-luvulla muun muassa MTV:llä ja Helsingin Sanomissa päätoimittajatehtävissä työskennellyt Anttikoski (s. 1971) on ollut jo kerran aiemminkin valtioneuvoston viestinnän pomona.
Hän oli valtioneuvoston viestintäjohtajana vuoden 2018 alusta kesäkuuhun 2021 asti. Sen jälkeen hänet valittiin mediajohtajaksi SOK:lle. Tammikuussa 2026 S-ryhmä kertoi, että Anttikoski jättää tehtävänsä.
Anttikoski hoiti valtioneuvoston viestintää pahimman koronapandemian aikana, ja kertoi myöhemmin julkisesti mielipiteensä monista tuon ajan tapahtumista.
MUUTKIN valitut ovat kokeneita valtionhallinnon viestinnän ammattilaisia. Niina Hyrsky on pitkäaikainen puolustusministeriön viestintäjohtaja, Impiö on ollut vuodesta 2017 viestintäjohtajana maa- ja metsätalousministeriössä.
Molemmilla on vahva mediaosaajatausta: Hyrsky on työskennellyt muun muassa Yleisradiossa ja Nelosella, Impiö taas on Maaseudun Tulevaisuus –lehden kasvatti.
HALLITUS päätti viime syksyllä yhdenmukaistaa ja tehostaa ministeriöiden viestintää ja keskittää sitä säästösyistä yhteen yksikköön.
Valtioneuvostoon perustetaankin nyt uusi keskitetty viestintäosasto heinäkuun alusta alkaen. Viestintäosastolla työskentelee noin 140 viestinnän ammattilaista.
Päätös herätti valtionhallinnon työntekijöiden parissa kummastusta: muun muassa ammattiliitot pelkäsivät, että viestijät joutuvat vastedes työssään toistamaan enemmän kulloistenkin ministerien poliittista sanomaa kuin hoitamaan perinteistä neutraalia virkamiesviestintää.
