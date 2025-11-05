Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.11.2025 14:40 ・ Päivitetty: 5.11.2025 14:40

Ammattijärjestöstä jyrähdys: Ministeriöiden viestintää ei tule valjastaa puolueiden välineeksi

iStock
Valtioneuvoston linna Senaatintorilla kesäkuussa 2019.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA) pitää ministeriöiden viestinnän keskittämistä valtioneuvoston kansliaan uhkana hallinnon avoimuudelle ja tehokkuudelle.

Demokraatti

Demokraatti

Petteri Orpon (kok.) hallitus on päättänyt keskittää ministeriöiden viestinnän tehtävät pääministerin alaisuuteen. Päätös tehtiin ilman esiselvitystä vaihtoehdoista ja ilman, että osallisia olisi kuultu. Uuden viestintäosaston on tarkoitus aloittaa toimintansa jo heinäkuussa 2026.

YKAn hallituksen jäsen sekä ykalaisia ja muita akavalaisia uudistuksessa edustavan JUKOn pääluottamusmies Michaël Vanamo pitää valmistelua puutteellisena.

– Viestintähanke on valmisteltu liian pikaisella aikataululla, jopa salamyhkäisesti. Kyse on toiminnallisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävästä muutoksesta. Henkilöstöä ei ole osallistettu, ja avoin vuorovaikutus valmisteluvaiheessa on puuttunut täysin. Mielestäni henkilöstön osallistaminen vasta muutostyöpajoissa on lyhytnäköistä, Vanamo kommentoi YKAn tiedotteessa.

YKAn julkisen sektorin neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen muistuttaa, että viestintä on olennainen osa viranomaisten vastuuta ja demokraattista vallankäyttöä.

– Kun ministeriöiden viestintä keskitetään yhden toimijan alaisuuteen, riskinä on, että hallinnon moniäänisyys kaventuu ja vallan keskittyminen lisääntyy. Se heikentäisi hallinnon avoimuutta sekä viranomaisten mahdollisuuksia toimia omien tehtäviensä mukaisesti, Toiviainen huomauttaa.

– Ministeriöiden viestintää ei tule valjastaa puolueiden poliittisen viestinnän välineeksi, ja se vaara tässä juuri nyt leijuu ilmassa.

YKAN jäsenten huolena on lisäksi, että keskittämisen myötä viestintä etääntyy arjen toimeenpanosta ja substanssiosaamisesta.

– Käyhän se järkeen, että kun työskennellään samassa organisaatiossa, tunnetaan myös paremmin sisällöt, joista viestitään, ja yhteistyö on jouhevaa. Ymmärrän jäsentemme huolen ja jaan sen, Toiviainen sanoo.

YKA toteaa tiedotteessaan, että viranomaisten viestinnän tulee perustua luottamukseen, läpinäkyvyyteen ja yhteistyöhön, ei vallan keskittämiseen.

– Pyydämme hallitusta ja pääministeri Orpoa keskeyttämään hankkeen ja arvioimaan sen tarpeellisuuden avoimesti yhdessä asiantuntijoiden ja henkilöstön kanssa. Hallinnon viestinnän on palveltava demokratiaa, ei vallankäyttöä, tiedotteessa sanotaan.

