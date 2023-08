STTK ei hyväksy hallitusohjelman työelämäkirjauksia – pohtii jatkotoimia jäsenliittojensa kanssa

STTK ei hyväksy hallitusohjelman työelämään liittyviä kirjauksia ja pohtii jäsenliittojensa kanssa jatkotoimia. Aiemmin myös SAK on ilmaissut kohottavansa valmiuksiaan järjestöllisiin toimiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

STTK:n hallitus on tiedotteensa mukaan tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmassa kolmikantainen valmistelu on työlainsäädännön uudistamisen lähtökohta, mutta kolmikannan aitouteen järjestön on mahdoton luottaa.

– Konsensuksen aika on ohi. Työlainsäädäntöön liittyvissä kirjauksissa on huomioitu yksinomaan työnantajapuolen ja elinkeinoelämän tavoitteet, mutta unohdettu työntekijäjärjestöt. Kun hallitusohjelmaan on tavoitteiden lisäksi kirjattu etukäteen keinot, joilla työlainsäädäntöä uudistettaisiin, voi kysyä, mistä lopulta neuvotellaan ja mitkä työntekijäjärjestöjen todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo tiedotteessa.

STTK:n mielestä hallitusohjelma on tavoitteissaan hyvin epätasapainoinen ja hyvin epäreilu. STTK:n mukaan se ennustaa konfliktoituvia työmarkkinoita.

– Esimerkiksi työtaisteluiden rajoittamiseen liittyvissä tavoitteissa hämmentää se, että halutaan saada yksittäiset ihmiset taloudelliseen vastuuseen siitä, että he osallistuvat työtaistelutoimiin. Työsuhdeturvaa halutaan heikentää samalla kun heikennettäisiin työttömän etuuksia. Vientivetoisen työmarkkinamallin kehittäminen huolettaa työelämän tasa-arvon näkökulmasta, Demokraatille jo viime viikolla ennen STTK:n hallituksen kokousta hallitusohjelmaa kommentoinut Antti Palola kertaa.

STTK katsoo, että ”kovin taaperellen” yhteistyönsä aloittaneen hallituksen seuraava koetinkivi on syksyn budjettiriihi. STTK arvioi, että hallituspuolueet löytävät helposti sovun talouteen liittyvissä tavoitteissa. Työmarkkinauudistykset ja julkisen talouden heikennykset ajavat yksittäiset kansalaiset ahtaalle, STTK toteaa.

– STTK ei hyväksy hallitusohjelman työelämään liittyviä kirjauksia ja pohtii jäsenliittojensa kanssa jatkotoimia, tiedotteessa linjataan.