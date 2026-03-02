Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.3.2026 06:47 ・ Päivitetty: 2.3.2026 06:47

STTK: Kaikkia näitä asioita vaadimme seuraavalta hallitukselta

Demokraatti / arkistokuvaa
STTK on aiempina vuosina kampanjoinut muun muassa palkkauksen ja työn reiluuden puolesta.

STTK haluaa seuraavan hallituksen peruvan työntekijöihin kipeimmin iskeneet työelämälainsäädännön muutokset. Työehto- ja soteratkaisuissa olisi lisäksi palattava vanhaan kolmikantamenettelyyn, järjestö sanoo.

Demokraatti

Demokraatti

Toimihenkilökeskusjärjestö julkaisi kevään 2027 vaalitavoitteensa maanantaina. STTK:n mielestä seuraavan hallituksen pitää parantaa työelämän tasa-arvoa, ja sitä ennenkin esimerkiksi määräaikaisuuksien ehtojen heikentämiseen johtavat lakimuutokset olisi pysäytettävä jo nyt.

STTK haluaa tehostaa perhevapailla olevien työntekijöiden suojaa, lisätä nuorten työelämäoikeuksia ja muun muassa palauttaa liittojen jäseniltä viedyn jäsenmaksujen verovähennysoikeuden.

Järjestö korostaa, että seuraavan hallituksen pitää ottaa ay-liike paremmin mukaan jo uudistusten suunnitteluvaiheessa.

─ Tulevassa hallitusohjelmassa on sitouduttava aitoon kolmikantaiseen valmistelutyöhön työelämän ja sosiaaliturvan kehittämisessä. Se tarkoittaa, että kolmikantaisen valmistelun on perustuttava neuvotteluun ja valmistelulle on varattava riittävästi aikaa ja resursseja, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo tiedotteessa.

Lisäksi hyvinvointialueille on STTK:n mukaan annettava itsenäinen verotusoikeus, että soten rahoituspohjaa saataisiin laajemmaksi.

JÄRJESTÖÄ hiertää sekin, ettei valtakunnansovittelijalla ole enää lupaa ratkoa työriitoja rahalla, eli tarjoamalla esimerkiksi ansiokuopassa oleville ryhmille yleisiä tuloratkaisuja parempia palkankorotuksia.

Tämä pitkittää sovittelua ja vaarantaa STTK:n mielestä muun muassa naisten palkkatasa-arvon toteutumista.

– Sovittelijan toimivaltaa on joustavoitettava ja laajennettava, Kirvesniemi sanoo tiedotteessa.

 

Toimituksen valinnat

