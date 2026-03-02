STTK: Kaikkia näitä asioita vaadimme seuraavalta hallitukselta

STTK haluaa seuraavan hallituksen peruvan työntekijöihin kipeimmin iskeneet työelämälainsäädännön muutokset. Työehto- ja soteratkaisuissa olisi lisäksi palattava vanhaan kolmikantamenettelyyn, järjestö sanoo.

Toimihenkilökeskusjärjestö julkaisi kevään 2027 vaalitavoitteensa maanantaina. STTK:n mielestä seuraavan hallituksen pitää parantaa työelämän tasa-arvoa, ja sitä ennenkin esimerkiksi määräaikaisuuksien ehtojen heikentämiseen johtavat lakimuutokset olisi pysäytettävä jo nyt.

STTK haluaa tehostaa perhevapailla olevien työntekijöiden suojaa, lisätä nuorten työelämäoikeuksia ja muun muassa palauttaa liittojen jäseniltä viedyn jäsenmaksujen verovähennysoikeuden.

Järjestö korostaa, että seuraavan hallituksen pitää ottaa ay-liike paremmin mukaan jo uudistusten suunnitteluvaiheessa.

─ Tulevassa hallitusohjelmassa on sitouduttava aitoon kolmikantaiseen valmistelutyöhön työelämän ja sosiaaliturvan kehittämisessä. Se tarkoittaa, että kolmikantaisen valmistelun on perustuttava neuvotteluun ja valmistelulle on varattava riittävästi aikaa ja resursseja, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo tiedotteessa.