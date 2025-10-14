Palkittu politiikan aikakauslehti.
14.10.2025 12:36 ・ Päivitetty: 14.10.2025 12:36

STTK: Kansallinen velkajarru on virhe – ”Edellyttää rajua sopeuttamista, mikä heikentää merkittävästi talouskasvua”

Nora Vilva
STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà pitää velkajarrua haitallisena Suomen talouskasvun kannalta.

Työmarkkinakeskusjärjestö STTK:n mielestä velkajarru on virhe ja haitallinen talouskasvun kannalta.

Tänään solmittu parlamentaarinen sopimus kansallisesta velkajarrusta edellyttää alentamaan julkista velkasuhdetta 0,75 prosenttiyksikköä vuosittain.

STTK:n mielestä velkajarrun tavoitteet ovat kannatettavia – Suomen julkinen velkasuhde kasvaa edelleen ja sen kasvu on saatava taittumaan laskuun.

– On hyvä, että velkaantumiskehitystä pohtimaan asetettiin parlamentaarinen työryhmä. Positiivista on lisäksi, että velkajarru keveni hallituksen alkuperäisestä esityksestä, eikä velkaantumiskehitystä saa jatkossa manipuloida myymällä julkista omaisuutta, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà sanoo tiedotteessa.

Lainàn mukaan velkajarru uhkaa kuitenkin kääntyä omaa tavoitettaan vastaan, sillä se ”edellyttää rajua sopeuttamista, mikä heikentää merkittävästi talouskasvua”.

– Esimerkiksi Orpon hallitus on tehnyt mittavia sopeutustoimia, mutta samalla talouskasvu on hyytynyt ja julkisen velkasuhteen kasvu jopa kiihtynyt, hän sanoo.

VELKAJARRUN suurin ongelma Lainàn mukaan on, että edellyttää sopeuttamista juuri heikossa suhdanteessa syventäen taantumaa entisestään.

– Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on varoittanut, että sopeuttaminen ei tästä syystä edes keskimäärin onnistu tavoitteessaan kääntää julkista velkaantumista laskuun. Velkajarru ei mahdollista riittävää suhdannepolitiikkaa, sillä siitä on mahdollista poiketa ainoastaan kriisiolosuhteissa.

STTK:n pääekonomisti muistuttaa, että EU:n viime vuonna voimaan astuneet uudet taloussäännöt ovat Suomelle jo erittäin tiukat. Varsinkin, kun työeläkeyhtiöiden ylijäämiä ei enää huomioida velkakehityksen ennusteessa.

– Lisäksi EU-sääntöihin sisältyy jo velkajarru, sillä ne edellyttävät velkasuhteen laskevan vähintään 0,5 prosenttiyksikköä vuodessa Suomen nykyisellä velkatasolla. Kansallinen velkajarru voi lisätä sopeutustaakkaa useilla miljardeilla jopa epärealistisen suureksi, Lainà sanoo.

Demokratian toteutumisen kannalta velkajarru on STTK:n mukaan haasteellinen. Parlamentaarinen työryhmä julkisen talouden alijäämätavoitteen asettamiseksi jäisi Lainàn mukaan pelkäksi kumileimasimeksi, jos jo lakiin kirjataan velkasuhteen alentamisvaatimus.

– Vaaleissa on voitava vaikuttaa myös finanssipolitiikan mitoitukseen, eikä ainoastaan ennalta määritellyn sopeutuksen toteuttamisvaihtoehtoihin.

