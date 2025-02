STTK-Opiskelijat: ”Hallituksella on erinomainen tilaisuus näyttää opiskelijoille muutakin kuin keskisormea”

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Lauri Kujala pitää opintotuen kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän esityksiä tärkeinä, mutta epämääräisinä. Hän toivoo, että uudistus turvaa aidosti opiskelijoiden toimeentulon kustannusneutraalilla tavalla. Demokraatti Demokraatti

Työryhmä luovutti muistionsa ministeri Sandra Bergqvistille (r.) viime torstaina. Yksi ryhmän välttämättömänä pitämistä toimista on opintotuen opintorahaan tehtävä indeksikorotus.

– Tämä ei ole mikään yllätys, opiskelijoiden hätähuuto indeksiin sitomisesta on kuulunut jo kauan. On silti hyvä, että työryhmä nostaa tämän esiin – josko heitä kuunneltaisiin paremmin kuin opiskelijoita, Kujala sanoo tiedotteessa.

Kujalan mukaan ”mikään näpertely ei riitä”, vaan opintorahan pitää olla tasoltaan sellainen, että se aidosti turvaa opiskelijan toimeentuloa.

Kujala kritisoi, että työryhmän tehtävänannossa opintotuen kokonaisuudistus olisi toteutettava kustannusneutraalisti, mutta se ei määrittele aikataulua.

– On ongelmallista, jos ei ole yhteistä käsitystä siitä, missä ajassa uudistus on kustannusneutraali – tai mitä kustannusneutraalisuus ylipäätään tarkoittaa. Yksistään muistiossa sille on annettu kolme eri määritelmää.

Työryhmä ehdottaa muun muassa opintotukikuukausien lisäämistä, opintorahan tasokorotusta sekä vanhempien tulorajojen korottamista ja indeksiin sitomista.

– Muistiossa on hyviä ehdotuksia, mutta järjestelmän kehittäminen tarvitsee rahaa, jotta uudistuksesta ei tulekin leikkaus. Nykyisellä hallituksella onkin nyt erinomainen tilaisuus näyttää opiskelijoille muutakin kuin keskisormea, Kujala sanoo.