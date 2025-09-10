STTK:n kysely: Yli puolet korkeasti koulutetuista maahanmuuttajanaisista kokee yhteiskunnallisen ilmapiirin heikentyneen

Yli puolet STTK:n kyselyyn vastanneista maahanmuuttajanaisista kokee, että suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiri on heikentynyt viime vuosina maahanmuuttajien näkökulmasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselyn kohderyhmänä olivat ensimmäisen sukupolven korkeasti koulutetut maahanmuuttajanaiset. Lisäksi raporttia varten haastateltiin maahanmuuttajanaisia sekä työllisyys- ja kotoutumispalveluissa työskenteleviä asiantuntijoita.

Yli viidennes vastaajista koki kuitenkin ilmapiirin parantuneen.

Kyselyn avovastauksissa osa liitti mielestään huonontuneen ilmapiirin hallitukseen ja sen politiikkaan, osa työmarkkinoiden torjuvuuteen ulkomaalaisia kohtaan. Monen mielestä vaikea taloustilanne heikentää erityisesti maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia.

STTK muistuttaa, että hallitus on kohdistanut merkittäviä kiristyksiä maahantulon prosesseihin ja maahan jäämiseen.

– Tällainen politiikka luo kuvaa Suomesta, jonne ulkomailla syntyneet eivät ole tervetulleita. Hallituksen piirissä käytävä rasismikeskustelu ei paranna tilannetta tippaakaan vaan viestii poliitikkojen asenteista, toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo tiedotteessa.

– Ukkoutuvalla ja akkautuvalla Suomella ei kuitenkaan ole tällaiseen varaa. On välttämätöntä nähdä maahanmuutto johdonmukaisesti vahvuutena, jolla paikataan suomalaisen työelämän osaajapulaa ja luodaan uusia kasvun mahdollisuuksia.

Palola huomauttaa myös, että hallitus on linjannut ohjelmassaan työelämässä aliedustettujen ryhmien, kuten maahanmuuttajanaisten, työllisyyttä tukevasta toimintaohjelmasta.

– Teot kuitenkin puhuvat päinvastaista. Hallitus on heikentänyt maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksia työllistyä leikkaamalla esimerkiksi työvoima- ja kotoutumispalveluista, sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä ja vapaasta sivistystyöstä, jotka ovat keskeisiä palveluntuottajia, Palola painottaa.

OSA kyselyn vastaajista ja haastatelluista toi esiin suomalaisen työelämän myönteisiä puolia, kuten työn- ja vapaa-ajan välistä hyvää tasapainoa sekä työelämän matalia hierarkioita.

Vastaajista yli 40 prosenttia oli saanut apua työllistymiseen työvoimatoimistosta. 21 prosenttia työssäkäyvistä vastaajista kertoi saaneensa työpaikan verkostoonsa kuuluvan henkilön suosituksesta. 20 prosenttia kertoi kuulleensa nykyisestä työpaikastaan verkostojensa kautta.

Palkansaajien keskusjärjestö STTK:n E2 Tutkimuksella teettämän tutkimuksen kyselyaineisto kerättiin viime talvena ja kyselyyn vastasi lähes kolmesataa ihmistä.