Työmarkkinat

5.12.2025 10:46 ・ Päivitetty: 5.12.2025 10:46

STTK:n Palola: YEL-järjestelmän uudistaminen välttämätöntä, yrittäjien eläkkeiden alivakuuttamisen ongelma kitkettävä

Nora Vilva
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pitää YEL-järjestelmän uudistamista välttämättömänä.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n mielestä selvitys yrittäjien eläkejärjestelmästä (YEL) on tarpeellinen ja järjestelmän uudistaminen välttämätöntä.

Demokraatti

Demokraatti

Hallitus asetti selvityshenkilön arvioimaan yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) ongelmia, vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ja kehitystarpeita. Selvityshenkilö Jukka Rantala on saanut työnsä valmiiksi, ja ehdottaa useita toimenpiteitä YEL-järjestelmän kehittämiseksi.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pitää järjestelmän uudistamista välttämättömänä, koska liian usein yrittäjät alivakuuttavat työtulonsa.

– Siitä seuraa, että monella yrittäjällä on riittämätön sosiaaliturva. YEL-työtulon määrä vaikuttaa eläkkeen ohella muun muassa perhevapaaetuuksien, sairauspäivärahan ja työttömyysturvan tasoon, Palola sanoo tiedotteessa.

– Alivakuuttaminen on ongelma myös julkiselle taloudelle, kun yrittäjien eläkkeitä kompensoidaan verovaroin vuosi vuodelta enemmän. Lisäksi alivakuuttaminen aiheuttaa häiriöitä työmarkkinoiden toimintaan: jos yrittäjän työtä vakuutetaan jatkuvasti työntekijän vastaavaa vakuuttamista alhaisemmalla tasolla, se ohjaa työn kysyntää epätasa-arvoisesti yrittäjätyöhön palkkatyön sijaan, hän listaa.

Palolan mukaan alivakuuttamisen ongelma on tiedetty jo vuosia. Se näkyy muun muassa siinä, että valtion osuus YEL-järjestelmään on kasvanut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2010 valtion osuus oli 96,6 miljoonaa euroa ja määrä on kasvanut vuonna 2024 jo 565 miljoonaan euroon.

– Työeläkejärjestelmän ja sosiaalivakuutusmaksujen tehtävä ei ole toimia yritystukena. Jos alivakuuttamiseen ei puututa, valtion osuus jatkaa voimakasta kasvua. Ei ole vakuutusperiaatteen mukaista, että valtio rahoittaa lähes kolmanneksen yrittäjien työeläkkeistä, Palola sanoo.

STTK korostaa tiedotteessa, että alivakuuttaminen ei ole YEL:n ainoa murheenkryyni.

– YEL-vakuutuksen työtulon alaraja on perusteettoman korkea suhteessa palkansaajien vakuutusvelvollisuuteen. YEL-alaraja on nyt noin 9 208 euroa vuodessa, mutta työntekijä pitää vakuuttaa, jos hänen ansionsa ovat noin 70 euroa kuukaudessa. On tärkeää, että Rantalan selvitystyössä on huomioitu myös todellisiin ansioihin perustuva YEL-vakuuttamismalli.

