Elokuva

23.1.2026 07:44 ・ Päivitetty: 23.1.2026 07:46

Stuba Nikula nousee Suomen elokuvasäätiön johtoon

Saara Autere

Suomen elokuvasäätiö on valinnut Stuba Nikulan uudeksi toimitusjohtajakseen. Valinnan teki säätiön hallitus.

Demokraatti

Demokraatti

Nikula siirtyy Suomen elokuvasäätiöön Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018 lähtien. Pitkän linjan kulttuurivaikuttaja muistetaan myös Helsingin kaupungin kulttuurijohtajana sekä työstään Kaapelitehtaan ja Suvilahden kulttuurikeskusten johdossa.

Nikula aloittaa tehtävässä 1.8. Elokuvasäätiön johtajan toimikausi on enintään viisi vuotta kerrallaan ja määräajan täytyttyä hänet voidaan nimittää enintään yhdeksi jatkokaudeksi.

– Stuba Nikula tuo Suomen elokuvasäätiön lähes 30 vuoden kokemuksen organisaatiojohtamisesta sekä vahvan osaamisen kulttuuripoliittisesta vaikuttamisesta. Hän yhdistää ulkopuolisen näkemyksen ja kulttuurialan syvällisen ymmärryksen tavalla, joka tukee riippumatonta, kehittävää ja tulevaisuuteen katsovaa johtamista.

– Näemme hänen kykenevän rakentamaan luottamusta ja yhdistämään elokuva-alan näkemykset yhteiseksi, vaikuttavaksi viestiksi, sanoo elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja Veronica Lindholm tiedotteessa.

Säätiön nykyinen toimitusjohtaja on Lasse Saarinen. Saarinen on toiminut säätiön johdossa vuodesta 2016.

Suomen elokuvasäätiö on vuonna 1969 perustettu itsenäinen säätiö, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan toimialan ohjaukseen. Elokuvasäätiö tukee ja edistää suomalaista elokuva-alaa myöntämällä tukea elokuvien ammattimaiseen tuotantoon sekä niiden esittämiseen ja levittämiseen erilaisissa jakelukanavissa.

