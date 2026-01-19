Stubb Davosin kokouksessa: Liittolaisia ei saa painostaa näin

Presidentti Alexander Stubbin mukaan tulliuhkaukset liittolaisilta eivät ole hyväksyttävissä. Hän puhui asiasta maanantaina Yleisradion välittämässä mediatilaisuudessa Sveitsin Davosista Maailman talousfoorumista (WEF). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Suomi ei hyväksy liittolaisten painostamista. Suomi lähtee siitä, että vaikeatkin kysymykset ratkaistaan neuvottelemalla, sanoi Stubb.

Stubb sanoi, että uhkaukset heikentävät transatlanttisia suhteita ja voivat pahimmassa tapauksessa johtaa huonoon kierteeseen.

Mahdollista vastaamista tulleihin pohditaan EU:ssa, mutta EU:n päätavoite on yhä käydä dialogia Yhdysvaltain kanssa.

- Lähtökohtana on se, että Euroopan unionilla on työkalupakissaan työkaluja, jotka voivat johtaa siihen, että Yhdysvaltojen uhkaukset tariffeista voidaan vetää pois.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina, että Yhdysvallat asettaa Suomelle ja seitsemälle muulle maalle uusia tuontitulleja Grönlannin vuoksi. Trump on halunnut liittää Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvaltoihin, mitä Tanska ja monet muut Euroopan maat ovat vastustaneet.

PRESIDENTIN mielestä Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat kahdenvälisesti vahvemmat kuin koskaan.

- Siihen liittyy paljon puolustus, jäänmurtajat, teknologia ja yhteiset intressit. Amerikkalaisia sotilaita harjoittelee Suomessa arktisissa oloissa, Stubb sanoi.

Stubb sanoo, ettei myöskään hänen henkilökohtainen suhteensa presidentti Trumpiin ole muuttunut.

- Olen aina pystynyt keskustelemaan taustalla presidentti Trumpin kanssa hyvinkin suoraan asioista, ja se jatkuu. Samalla en halua ylimitoittaa tätä suhdetta, välillä presidentti Trump kuuntelee ja välillä ei.

Stubb sanoi, että varsinkaan Trumpin kanssa hyvää lopputulosta ei yleensä saavuteta olemalla eri mieltä julkisuudessa.

- Se, että asioita yrittää hoitaa taustalla, on joskus vähän hedelmällisempää.

MYÖS DAVOSISSA odotetaan Trumpia paikalle, mutta Stubb ei erikseen yritä tavata häntä.

- Pidän tärkeämpänä sitä, että me eurooppalaiset tapaamme muodossa tai toisessa ja koordinoimme kantamme. Jos vaikka Ranska, Britannia ja Saksa voivat välittää viestin, niin se on aina hyvä asia.

Stubb tapasi Davosissa maanantaina yhdysvaltalaisia senaattoreita. Hän kertoi tavanneensa Christopher Coonsin Delawaresta, Thom Tillisin Pohjois-Carolinasta ja Lisa Murkowskin Alaskasta.

- Yhdysvalloissa kongressissa ja erityisesti senaatilla on paljon valtaa ulkopolitiikassa, Stubb sanoi tiedotustilaisuudessa.

Stubbin käymät keskustelut ja viestit vievät hänen mukaansa siihen suuntaan, etteivät senaattoritkaan pidä siitä, että Grönlantia uhataan.

PERJANTAIHIN jatkuvaan konferenssiin odotetaan muun muassa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä sekä Saksan liittokansleria, Euroopan komission puheenjohtajaa, Kanadan pääministeriä sekä YK:n ja Naton pääsihteereitä. Kaikkiaan viikon ohjelmaan osallistuu kuutisenkymmentä valtionpäämiestä.

Espanjalaismedian mukaan maan pääministeri Pedro Sanchez perui osallistumisensa foorumiin Etelä-Espanjassa sunnuntaina tapahtuneen tuhoisan luotijunaonnettomuuden vuoksi.

Presidentin ohella Suomea edustavat ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.).

Foorumin virallisena aiheena on muun muassa dialogin merkitys muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa.