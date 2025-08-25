Stubb Gazan tilanteesta: ”Ei vain humanitaarinen katastrofi vaan ihmiskunnan epäonnistuminen”

Presidentti Alexander Stubb kertoi maanantaina Ahvenanmaalla olleensa yhteydessä Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin viimeksi aiemmin samana päivänä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa Stubb oli puhunut pari päivää aiemmin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tiiviistä yhteydenpidosta huolimatta Stubb ei ole kovin toiveikas sen suhteen, että tavoite Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kahdenvälisestä tapaamisesta toteutuisi viikon kuluessa, kuten on tavoiteltu.

Hän ei myöskään näe tällä hetkellä mahdollisuutta Putinin, Zelenskyin ja Trumpin kolmenväliselle tapaamiselle.

Omaa näkyvää osaansa Ukraina-diplomatiassa Stubb ei halua omien sanojensa mukaan paisutella.

- Näen oman henkilökohtaisen roolini ehkä enemmän yhteenvetojen tekijänä ja tulkkina Ukrainan ja Yhdysvaltain ja ehkä joskus Yhdysvaltain ja Euroopan välillä, Stubb kuvaili Ylen ja muiden medioiden välittämässä lehdistötilaisuudessa.

Aiemmin maanantaina Itämeren parlamentaarikoille puhunut Stubb sanoi, ettei suhteita Venäjään voi palauttaa ennen kuin Ukrainaan on saatu oikeudenmukainen rauha. Sittenkään suhteet eivät voi palata ennalleen.

- Venäjä on rikkonut kansainvälisen oikeuden periaatteita vastaan, ja se ei saa jäädä ilman seurauksia, Stubb sanoi puheessa, jonka Ilta-Sanomat välitti verkkolähetyksenä.

Israelin toimet ovat ristiriidassa kaiken kansainvälisen oikeuden kanssa.

STUBBILTA kysyttiin lehdistötilaisuudessa, onko Suomi tehnyt tarpeeksi nälänhädän lopettamiseksi Gazan palestiinalaisalueella.

- Se, ettei Gazan tilannetta ole saatu hallintaan, ei ole vain humanitaarinen katastrofi vaan ihmiskunnan epäonnistuminen. Israelin toimet ovat ristiriidassa kaiken kansainvälisen oikeuden kanssa, Stubb kuvaili.

Hänen mukaansa Suomi työskentelee kovasti Gazan humanitaarisen tilanteen helpottamiseksi ja tien löytämiseksi rauhaan kahden valtion mallin pohjalta. Mutta juuri nyt Suomi voi vaikuttaa hänen mukaansa enemmän sotaan Ukrainassa kuin Gazan tilanteeseen.

Aseostoja Israelista Stubb sen sijaan puolusti toteamalla, että ylipäällikkönä ja presidenttinä hänelle on tärkeintä Suomen turvallisuus.

- Jos ja kun tarvitsemme tiettyjä asetyyppejä eri maista, niin me ostamme niitä, Stubb linjasi.

Ahvenanmaalla olevan Venäjän konsulaatin asemaan Stubb ei nähnyt aiheelliseksi tehdä muutoksia.

Presidentiltä kysyttiin myös, mitä hän ajattelee poikansa Oliver Stubbin harjoittelupaikasta Ulkopoliittisessa instituutissa syntyneestä kohusta.

- Presidentti kunnioittaa median vapautta. Olemme aina pitäneet lapsemme pois julkisuudesta ja toivomme myös, että lastemme yksityisyyttä ainakin tulevaisuudessa kunnioitetaan, Stubb muotoili vastauksena.

