3.12.2025 16:06 ・ Päivitetty: 3.12.2025 16:06

Stubb ja Erdogan keskustelivat Ukrainasta ja Lähi-idästä – ”Turkilla on tärkeä rooli konfliktien ratkaisuissa”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Presidentti Alexander Stubb on keskustellut Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kanssa. Stubb kertoi asiasta keskiviikkona viestipalvelu X:ssä.

Stubbin mukaan presidentit puhuivat pyrkimyksistä päättää Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Lähi-idän ajankohtaisesta tilanteesta.

Stubb kirjoittaa, että Turkilla on tärkeä rooli molempien konfliktien ratkaisuissa. Lisäksi hän kertoo, että presidentit jatkavat työtä rauhan eteen yhdessä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain edustajat tapasivat tiistaina Moskovassa ja keskustelivat sodan päättämisestä Ukrainassa.

