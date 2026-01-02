Politiikka
2.1.2026 16:04 ・ Päivitetty: 2.1.2026 16:04
Stubb ja muut eurooppalaisjohtajat kokoustavat taas Ukrainasta
Presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainan tukijamaiden kokoukseen Pariisissa ensi tiistaina eli loppiaisena, kertoo presidentin kanslia.
Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Kokouksen aiheina ovat maiden tuki Ukrainalle, viimeaikainen kehitys ja neuvottelut rauhanehdotuksesta sekä seuraavat askeleet rauhanneuvotteluissa.
Macron kertoi viestipalvelu X:ssä alkuviikosta, että kokouksessa on tarkoitus päättää, miten maat konkreettisesti osallistuvat Ukrainan tukemiseen rauhanprosessissa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että Pariisin kokousta edeltää maiden turvallisuusneuvonantajien tapaaminen Ukrainassa tulevana viikonloppuna.
Zelenskyin mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapaavat eurooppalaisten johtajien kanssa tammikuussa Yhdysvalloissa. Tapaamisessa on tarkoitus viimeistellä rauhansuunnitelman yksityiskohtia.
VIIME viikon sunnuntaina Zelenskyi tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Floridassa.
Zelenskyi sanoi maanantaina, että Ukrainan sodan lopettamiseksi käytävissä neuvotteluissa ratkaisematta ovat vielä aluekysymykset sekä Venäjän miehittämän Zaporizhzhjan ydinvoimalan tulevaisuus.
Zelenskyin mukaan Yhdysvallat tarjoaa Ukrainalle turvatakuita 15 vuoden ajanjaksolle, jota on mahdollista myös jatkaa. Ukraina haluaisi kuitenkin pidemmät turvatakuut.
Zelenskyi sanoi myös pitävänsä kansainvälisten joukkojen läsnäoloa Ukrainassa välttämättömänä osana Ukrainalle tarjottavia turvatakuita.
