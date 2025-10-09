Ulkomaat
9.10.2025 20:00 ・ Päivitetty: 9.10.2025 20:00
Stubb ja Orpo saivat Trumpilta jäänmurtajakehuja
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump otti Suomen presidentin Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) vastaan Valkoisessa talossa Washingtonissa.
Tapaamisen asialistalla on muun muassa miljardien eurojen arvoinen jäänmurtajatilaus.
Trump sanoi medioille, että koska muilla mailla on enemmän jäänmurtajia kuin Yhdysvalloilla, maa haluaa ostaa maailman parhaita jäänmurtajia eikä kukaan tee niitä yhtä hyvin kuin suomalaiset.
Pääministeri Orpo sanoi jäänmurtajasopimuksen olevan Suomelle hyvin tärkeä, koska maamme talous on kärsinyt Venäjän Ukraina-aggression vuoksi.
