Stubb kannustaa suomalaisia yrityksiä lähtemään mukaan Ukrainan jälleenrakentamiseen

Presidentti Alexander Stubb kannustaa suomalaisyrityksiä lähtemään mukaan Ukrainan jälleenrakennukseen.

- Korvatkaa vanha Neuvostoliiton-kauppa Ukrainan kanssa, Stubb sanoi vastauksena tapahtumassa pitämänsä puheen jälkeen kysyttyyn kysymykseen.

Stubb kommentoi asiaa Business Finlandin Team Finland -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa, jossa hän piti puheenvuoron.

Stubb kertoi keskustelleensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa eilen turvatakuiden ohella myös Ukrainan jälleenrakentamisesta.

Stubbin mukaan muutamat maat ovat Suomea edellä osallistumisessa Ukrainan jälleenrakentamiseen.

PUHEESSAAN Stubb kommentoi muun muassa maailmantalouden nykytilannetta ja antoi analyysinsä murroksesta, joka on viime vuosina tapahtunut kauppapolitiikassa.

Stubb kuvasi puheessaan nykymaailman olevan huomattavasti moninapaisempi verrattuna esimerkiksi kylmää sotaa edeltävään aikaan, jolloin vastakkain olivat itä ja länsi sekä kapitalismin ja kommunismin ideologiat. Stubb nostaa esimerkiksi globaalin etelän maita, kuten Intian ja Saudi-Arabian, jotka ovat presidentin mukaan laajentaneet perinteistä idän ja lännen välistä kilpailuasemaa.

- Siinä, missä ehkä meidän sukupolvemme, joka varttui kylmän sodan jälkeisessä ajassa, uskoi vahvasti vapaakaupan ja markkinoiden dynamiikkaan, on nyt valtio tullut kilpailuun mukaan eri tavalla.

Stubb nostaa tästä esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin tullipolitiikan, jota hän kuvaa yhdeksi arvaamattomuuden ajajaksi maailmantaloudessa. Maailmankauppaa ja valtioiden välisiä suhteita kuvaa tällä hetkellä luottamuksen puute, Stubb sanoo.

- Elämme hyvin protektionistisessa maailmassa. – – Suomen kaltaiselle maalle ja taloudelle protektionismi ei ole koskaan hyvästä. Tämän protektionismin rinnalle on myös tullut tietty arvaamattomuus, ja tässä pitää mielestäni olla rehellinen siitä, että yksi arvaamattomuuden driveri (ajaja) on Yhdysvaltojen talous- ja kauppapolitiikka, joka tällä hetkellä on hyvinkin tariffipainotteista, Stubb kuvaa.

Stubbin mukaan epävarmalla taloustilanteella on kuitenkin hopeareunuksensa.

- Siinä, missä globalisaatio ottaa tiettyä takapakkia, niin talouksien alueellistuminen vahvistuu. Euroopan kaltaisille mantereille tämä ei välttämättä ole hirveän huono asia.

Euroopan unioni tuleekin Stubbin mukaan tekemään tulevaisuudessa yhä enemmän kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia muun maailman kanssa.

STUBBIN mukaan Eurooppa on tällä hetkellä Yhdysvaltojen arvaamattomuudesta huolimatta hyvässä asemassa maan kanssa. Stubb sanoo toivovansa Yhdysvaltojen saavan solmittua hyvät kauppasuhteet Euroopan kanssa jossain vaiheessa.

- Olen ollut monissa keskusteluissa läsnä, joissa on ollut mukana sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump että Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyllä Yhdysvaltain presidentillä on hyvinkin vahva arvostus ja kunnioitus von der Leyeniä ja Eurooppaa kohtaan. – – Tällä puolella ollaan ainakin tällä hetkellä hyvässä asemassa.

Yhdysvallat ja EU kertoivat viime kuussa päässeensä sopuun kauppasopimuksesta. EU:ssa valmistetuille tuotteille on tällä hetkellä Yhdysvalloissa pääasiassa 15 prosentin tuontitullit. Presidentti Trump uhkasi ennen sopua EU:ta jopa 30 prosentin tuontitulleilla.

Stubb sanoo uskovansa, että nykyinen epävarma ja protektionistinen kauppapolitiikka ei ole tulossa jäädäkseen.

- Uskon, että tämä aikakauden muutos tulee kestämään noin 5-10 vuotta ennen kuin maailma asettuu uomiinsa. Meidän kaltaisen maan näkökulmasta parasta olisi, että se uoma asettuu kansainvälisiin instituutioihin ja yhteisiin sääntöihin ja normeihin.

Aliisa Uusitalo, Tuomas Savonen / STT

Uutista muokattu klo 13.28: Korjattu ylimääräinen ja-sana pois Stubbin sitaatista. Stubb kertoi kylmän sodan jälkeen varttuneen sukupolven uskoneen vahvasti vapaakaupan ja markkinoiden dynamiikkaan, ei ”ja uskoi vahvasti vapaakaupan ja markkinoiden dynamiikkaan”, kuten jutussa luki aiemmin.