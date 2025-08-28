Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

28.8.2025 08:43 ・ Päivitetty: 28.8.2025 10:28

Stubb kannustaa suomalaisia yrityksiä lähtemään mukaan Ukrainan jälleenrakentamiseen

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Presidentti Alexander Stubb puhumassa Business Finlandin Team Finland -päivässä Helsingissä

Presidentti Alexander Stubb kannustaa suomalaisyrityksiä lähtemään mukaan Ukrainan jälleenrakennukseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Korvatkaa vanha Neuvostoliiton-kauppa Ukrainan kanssa, Stubb sanoi vastauksena tapahtumassa pitämänsä puheen jälkeen kysyttyyn kysymykseen.

Stubb kommentoi asiaa Business Finlandin Team Finland -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa, jossa hän piti puheenvuoron.

Stubb kertoi keskustelleensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa eilen turvatakuiden ohella myös Ukrainan jälleenrakentamisesta.

Stubbin mukaan muutamat maat ovat Suomea edellä osallistumisessa Ukrainan jälleenrakentamiseen.

PUHEESSAAN Stubb kommentoi muun muassa maailmantalouden nykytilannetta ja antoi analyysinsä murroksesta, joka on viime vuosina tapahtunut kauppapolitiikassa.

Stubb kuvasi puheessaan nykymaailman olevan huomattavasti moninapaisempi verrattuna esimerkiksi kylmää sotaa edeltävään aikaan, jolloin vastakkain olivat itä ja länsi sekä kapitalismin ja kommunismin ideologiat. Stubb nostaa esimerkiksi globaalin etelän maita, kuten Intian ja Saudi-Arabian, jotka ovat presidentin mukaan laajentaneet perinteistä idän ja lännen välistä kilpailuasemaa.

-  Siinä, missä ehkä meidän sukupolvemme, joka varttui kylmän sodan jälkeisessä ajassa, uskoi vahvasti vapaakaupan ja markkinoiden dynamiikkaan, on nyt valtio tullut kilpailuun mukaan eri tavalla.

Stubb nostaa tästä esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin tullipolitiikan, jota hän kuvaa yhdeksi arvaamattomuuden ajajaksi maailmantaloudessa. Maailmankauppaa ja valtioiden välisiä suhteita kuvaa tällä hetkellä luottamuksen puute, Stubb sanoo.

-  Elämme hyvin protektionistisessa maailmassa. – – Suomen kaltaiselle maalle ja taloudelle protektionismi ei ole koskaan hyvästä. Tämän protektionismin rinnalle on myös tullut tietty arvaamattomuus, ja tässä pitää mielestäni olla rehellinen siitä, että yksi arvaamattomuuden driveri (ajaja) on Yhdysvaltojen talous- ja kauppapolitiikka, joka tällä hetkellä on hyvinkin tariffipainotteista, Stubb kuvaa.

Stubbin mukaan epävarmalla taloustilanteella on kuitenkin hopeareunuksensa.

-  Siinä, missä globalisaatio ottaa tiettyä takapakkia, niin talouksien alueellistuminen vahvistuu. Euroopan kaltaisille mantereille tämä ei välttämättä ole hirveän huono asia.

Euroopan unioni tuleekin Stubbin mukaan tekemään tulevaisuudessa yhä enemmän kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia muun maailman kanssa.

STUBBIN mukaan Eurooppa on tällä hetkellä Yhdysvaltojen arvaamattomuudesta huolimatta hyvässä asemassa maan kanssa. Stubb sanoo toivovansa Yhdysvaltojen saavan solmittua hyvät kauppasuhteet Euroopan kanssa jossain vaiheessa.

-  Olen ollut monissa keskusteluissa läsnä, joissa on ollut mukana sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump että Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyllä Yhdysvaltain presidentillä on hyvinkin vahva arvostus ja kunnioitus von der Leyeniä ja Eurooppaa kohtaan. – – Tällä puolella ollaan ainakin tällä hetkellä hyvässä asemassa.

Yhdysvallat ja EU kertoivat viime kuussa päässeensä sopuun kauppasopimuksesta. EU:ssa valmistetuille tuotteille on tällä hetkellä Yhdysvalloissa pääasiassa 15 prosentin tuontitullit. Presidentti Trump uhkasi ennen sopua EU:ta jopa 30 prosentin tuontitulleilla.

Stubb sanoo uskovansa, että nykyinen epävarma ja protektionistinen kauppapolitiikka ei ole tulossa jäädäkseen.

-  Uskon, että tämä aikakauden muutos tulee kestämään noin 5-10 vuotta ennen kuin maailma asettuu uomiinsa. Meidän kaltaisen maan näkökulmasta parasta olisi, että se uoma asettuu kansainvälisiin instituutioihin ja yhteisiin sääntöihin ja normeihin.

Aliisa Uusitalo, Tuomas Savonen / STT

Uutista muokattu klo 13.28: Korjattu ylimääräinen ja-sana pois Stubbin sitaatista. Stubb kertoi kylmän sodan jälkeen varttuneen sukupolven uskoneen vahvasti vapaakaupan ja markkinoiden dynamiikkaan, ei ”ja uskoi vahvasti vapaakaupan ja markkinoiden dynamiikkaan”, kuten jutussa luki aiemmin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
28.8.2025
Ps-pomon puheista taas uusi kohu – ”Ainoa vastuullinen teko on kaataa hallitus”
Lue lisää

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU