Ulkomaat
24.2.2026 18:23 ・ Päivitetty: 24.2.2026 18:23
Stubb Kiovassa: Ukraina on paremmassa tilanteessa kuin vuosi sitten, mutta rauhaa ei nähdä lähitulevaisuudessa
Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa tänään vieraileva presidentti Alexander Stubb arvioi, että Ukrainassa ei nähdä lähitulevaisuudessa rauhaa. Ukrainassa on vietetty tänään Venäjän hyökkäyssodan neljättä vuosipäivää.
STT kysyi Stubbilta tiedotustilaisuudessa, kuinka moneen sotavuoteen Ukrainassa on vielä syytä varautua.
- En uskalla eikä pysty ennakoimaan, Stubb sanoi.
Stubb sanoi jakavansa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin näkemyksen siitä, että lähitulevaisuudessa rauhaa ei nähdä. Etäyhteydellä halukkaiden koalition kokouksessa tänään puhunut Macron sanoi suhtautuvansa ”vähintäänkin hyvin epäilevästi” rauhan mahdollisuuteen lyhyellä aikavälillä.
Töitä tehdään Stubbin mukaan kolmen skenaarion pohjalta, joista ensimmäisessä sota jatkuu ainakin tämän vuoden, toisessa löytyy rauhanratkaisu ja kolmannessa jompikumpi osapuoli heikkenee.
Stubb sanoi kuitenkin myös, että Ukraina on huomattavasti paremmassa tilanteessa tänään kuin vuosi sitten.
- Meidän pitää päästää irti siitä narratiivista, joka pyörii esimerkiksi Yhdysvalloissa, että Ukraina ei voita tätä sotaa. Kyllä voittaa, Stubb sanoi.
STUBB listasi neljä askelta, jotka rauhaan hänen mukaansa tarvitaan. Hänen mukaansa Ukrainan sotilaallista ja taloudellista tukemista tulee jatkaa, kuten myös Venäjän taloudellista ja poliittista painostamista. Kolmanneksi sodankäynnin narratiivi tulee muuttaa, Stubb sanoi.
- Narratiivin muutos tarkoittaa sitä, että myös Venäjällä ymmärretään, että Venäjä on hävinnyt tämän sodan strategisesti, että Venäjä ei ole niskan päällä sotilaallisesti, ja että taloudellisesta näkökulmasta Ukrainalla menee paremmin kuin Venäjällä, Stubb sanoi.
Neljänneksi askeleeksi hän nimesi kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan.
Suurin kysymys rauhanneuvotteluissa on Stubbin mukaan itäisen Ukrainan Donetskin alueluovutuskysymys. Venäjä ei ole joustanut vaatimuksistaan saada haltuunsa myös alueita, joita se ei sotilaallisesti hallitse.
Niilo Simojoki, Maiju Ylipiessa / STT
