Politiikka
29.10.2025 11:48 ・ Päivitetty: 29.10.2025 11:48
Stubb lähtee YK:n ilmastohuippukokoukseen
Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikolla YK:n ilmastohuippukokoukseen Brasiliaan, kertoo presidentin kanslia.
COP30-ilmastohuippukokous pidetään Belemin kaupungissa Brasilian pohjoisosassa. Stubb pitää Suomen kansallisen puheenvuoron huippukokouksessa ensi viikon torstaina. Lisäksi Stubb osallistuu metsää ja meriä sekä energiaa käsitteleviin teemaistuntoihin.
Kokousmatkan aikana Stubbilla on kahdenvälinen tapaaminen Brasilian presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan kanssa sekä useita muita tapaamisia.
Valtionjohtajien huippukokous edeltää YK:n ilmastokokouksessa 10.-21. marraskuuta käytäviä neuvotteluja, joissa Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.