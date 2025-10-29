Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

29.10.2025 11:48 ・ Päivitetty: 29.10.2025 11:48

Stubb lähtee YK:n ilmastohuippukokoukseen

LEHTIKUVA / AFP / GENYA SAVILOV

Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikolla YK:n ilmastohuippukokoukseen Brasiliaan, kertoo presidentin kanslia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

COP30-ilmastohuippukokous pidetään Belemin kaupungissa Brasilian pohjoisosassa. Stubb pitää Suomen kansallisen puheenvuoron huippukokouksessa ensi viikon torstaina. Lisäksi Stubb osallistuu metsää ja meriä sekä energiaa käsitteleviin teemaistuntoihin.

Kokousmatkan aikana Stubbilla on kahdenvälinen tapaaminen Brasilian presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan kanssa sekä useita muita tapaamisia.

Valtionjohtajien huippukokous edeltää YK:n ilmastokokouksessa 10.-21. marraskuuta käytäviä neuvotteluja, joissa Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
29.10.2025
Hallitus pesee käsiään hyvinvointialueiden ongelmista – ennemmin pitäisi katsoa peiliin
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
28.10.2025
Kiista sukupuolesta repesi kulttuurisodaksi – Latvia irtautumassa Suomeakin sitovasta sopimuksesta
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
28.10.2025
Arvio: Pätevä tiivistys median arjesta: juuri näin toimittajat tekevät työnsä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU