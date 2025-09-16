Stubb Latviassa: Suomi tuomitsee Israelin maahyökkäyksen Gazaan – ”Jotenkin en usko saavani esitystä Palestiinan tunnustamisesta ennen YK-kokousta”

Presidentti Alexander Stubbin mukaan mukaan kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut Gazan tilanteen hallitsemisessa ja torjumisessa. Hän sanoi myös, että Suomen riski joutua droonihyökkäyksen kohteeksi on paljon Puolaa pienempi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb puhui tiistaina suomalaisille toimittajille valtiovieraillullaan Latviassa. Presidentin mukaan Israelin hyökkäys rikkoo kansainvälistä oikeutta ja normeja.

- Kansainvälinen yhteisö ja itse asiassa me ihmisinä olemme epäonnistuneet tämän tilanteen hallitsemisessa ja torjumisessa, Stubb sanoi.

Stubbin mukaan inhimillinen hätä on suuri.

- Me pystymme tällä hetkellä auttamaan humanitäärisen avun kautta, muita keinoja ei valitettavasti ole.

Israel aloitti varhain tiistaina maahyökkäyksen Gazan kaupunkiin.

SUOMEN ulkopolitiikan virallinen linja on tukea kahden valtion mallia Israelin alueella. Stubb korostaa, että Palestiinan valtion tunnustaminen on määritelmällisesti kahden valtion mallin pohja.

Stubb on kertonut olevansa valmis hyväksymään esityksen Palestiinan valtion tunnustamisesta, jos valtioneuvosto sellaisen tekee. Stubb ei kuitenkaan usko näin tapahtuvan ennen YK:n yleiskokousta.

- Jotenkin en usko saavani tätä esitystä ennen YK-kokousta ensi viikolla.

Hallituksessa perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat Palestiinan tunnustamista.

YK:N riippumattoman tutkintakomission (COI) tutkijoiden mukaan Israel on syyllistynyt toissa lokakuusta lähtien kansanmurhaan Gazassa. Raportti julkaistiin tiistaina. Stubbilta kysyttiin mediatilaisuudessa, yhtyykö hän kansanmurhan määritelmään.

Stubb korosti, että Suomen tulokulma on joka tilanteessa kansainvälisten normien tukeminen.

- Se on ilman muuta selvää, että jos YK jostain päättää, niin Suomi sitä määritelmällisesti tukee. Tässä vaiheessa kannattaa keskittyä varsinaiseen asiaan, eli millä tavalla me voimme lieventää sitä humanitääristä ja inhimillistä tuskaa, jonka tällä hetkellä näemme.

Stubbin mukaan Suomi tulee tekemään jatkuvasti työtä tilanteen lievittämisen eteen.

PRESIDENTTI sanoi myös, että Suomen riski saada ilmatilaansa tahattomia tai tahallisia Venäjän drooneja on huomattavasti pienempi kuin Puolalla. Syynä on se, ettei Suomi ole Ukrainan rajanaapuri.

Stubb ei sulje riskejä pois, mutta sanoo, että Suomi pystyy tarkastelemaan tilannetta ja toimimaan tarvittaessa.

Venäjä on loukannut Puolan ilmatilaa lukuisilla drooneilla.