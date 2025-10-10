Stubb murtajatilauksen yllätyskäänteestä: Trump herätti keskellä yötä

Presidentti Alexander Stubb kertoi perjantain vastaisena yönä tiedotustilaisuudessa Washingtonissa jäänmurtajakauppojen asetelman muuttaneesta puhelusta. Alun perin Suomi ja Yhdysvallat olivat keskustelleet kahdesta uudesta jäänmurtajasta ja yhdestä käytetystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump soitti kuitenkin Stubbille eräänä iltana elokuussa, kun tämä oli jo nukkumassa.

- Langan päässä oli presidentti Trump, joka sanoi, että anteeksi, että häiritsen näin myöhään, mutta minulla on neuvottelutiimi täällä Oval Officessa (presidentin virallinen työhuone), ja he kertovat nyt tilanteen, Stubb kertoi.

- En aio ostaa sitä käytettyä, koska se on liian vanha, mutta haluan enemmän uusia, Trump sanoi Stubbin mukaan.

Siitä lähtien alkoi hahmottua kokonaisuus neljästä jäänmurtajasta, jotka rakennettaisiin Suomesta ja siinä vaiheessa kuudesta, jotka rakennettaisiin Yhdysvalloissa, Stubb kertoi.

Myöhemmin määrä Yhdysvalloissa rakennettavista murtajista tarkentui seitsemään.

Stubbin puhelin oli älä häiritse -tilassa, jolloin puhelut eivät tule läpi. Valkoinen talo oli Stubbin mukaan kuitenkin oppinut, miten puhelun saa tulemaan läpi.

- Kolme kertaa, kun soittaa nopeasti peräkkäin, se alkaa soida.

Stubb viestitti sen jälkeen heti pääministeri Petteri Orpolle (kok.) ja neuvottelutiimille, että nyt kannattaa tarttua tähän mahdollisuuteen.

Stubb kertoi soitosta, kun häneltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, oliko jäänmurtajaneuvotteluissa yllättäviä hetkiä.

MAIDEN sopimus jäänmurtajakaupoista on pitkällisen työn tulosta.

- Tämä on ollut pitkä prosessi, itse asiassa 50 vuoden prosessi. Alkuperäisen ehdotuksen jäänmurtajakaupoista teki aikoinaan presidentti (Urho Kaleva) Kekkonen, Stubb sanoi.

Viimeisin vaihe lähti liikkeelle marraskuussa vuonna 2024, kun ensimmäisessä puhelussa Stubbin kanssa heti Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen Trump nosti jäänmurtajat esille. Sen jälkeen neuvotteluja on Stubbin mukaan käyty laajalla rintamalla.

- Haluan korostaa, että tämä on suomalainen työvoitto. Neuvotteluissa mukana on ollut tekemässä laaja joukko yrityksiä, virkamiehiä, ministereitä, pääministeri ja presidentti.

Teksti: STT / Saila Kiuttu