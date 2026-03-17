17.3.2026 05:47 ・ Päivitetty: 17.3.2026 06:18

Stubb: Nato on puolustusliitto, mutta Lähi-itään tarvitaan apua ja rauhanvälitystä

BROOK MICHELL / AFP / LEHTIKUVA
Presidentti Alexander Stubb puhui London School of Economicsissa maanantaina 16. maaliskuuta.

Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puheet on otettava vakavasti. Stubb esitti kommenttinsa uutistoimisto Bloombergin haastattelussa.

Trump on varoittanut Nato-liittolaisia erittäin synkästä tulevaisuudesta, mikäli ne eivät avusta Yhdysvaltoja Hormuzinsalmen liikenteen turvaamisessa.

- Ne maat, jotka haluavat auttaa ja jotka pystyvät auttamaan Yhdysvaltoja, tulevat tekemään niin, ja niiden pitäisi tehdä niin, Stubb sanoi.

Stubb korosti, että Nato on puolustusliitto eikä tee varsinaisia sotilaallisia hyökkäyksiä.

STUBBIN mukaan Lähi-idässä tarvitaan rauhanvälitystä. Hän ehdotti, että eurooppalaiset tai Intia voisivat osallistua siihen.

- Alkuperäisestä operaatiosta ei keskusteltu liittolaisten kanssa, mutta olen varma, että presidentti Trump on nyt yhteydessä Britanniaan, Ranskaan ja Saksaan – eli tärkeimpiin toimijoihin, Stubb sanoi.

Stubbin kommenteista on aiemmin uutisoinut muun muassa Kauppalehti.

Yhdysvaltojen suuret Nato-liittolaiset Britannia ja Saksa ilmaisivat maanantaina, etteivät ne ole innostuneita tarjoamaan Yhdysvalloille sotilaallista apua Hormuzinsalmen avaamiseksi.

Sota Lähi-idässä alkoi kaksi viikkoa sitten, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.

 

