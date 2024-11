Stubb on matkustanut hurjaa vauhtia – asiantuntija: “Hyvä yleiskunto on ehdottomasti valuuttaa”

Presidentti Alexander Stubb on matkustanut presidenttikautensa alun aikana selvästi enemmän kuin edellinen presidentti Sauli Niinistö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tasavallan presidentin kanslian mukaan Stubb on tehnyt ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana 24 ulkomaanmatkaa, mikä tarkoittaa matkustamista useammin kuin joka toinen viikko. Oman kautensa kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Niinistö teki 11 ulkomaanmatkaa.

Mitä jatkuva matkustaminen johtaja-asemassa työskentelevältä vaatii?

Työterveyslaitoksen johtavan asiantuntijan Barbara Bergbomin mukaan tutkimuksen perusteella ei voida asettaa yhtä yleisesti pätevää rajaa sille, mikä määrä työmatkoja on ihmiselle liikaa. Hän ei ota kantaa Stubbiin yksittäistapauksena vaan kommentoi työmatkustamista yleisellä tasolla.

- Tutkimukset osoittavat, että paljon työmatkustavat henkilöt kärsivät usein stressistä ja siihen liittyvästä oirehdinnasta kuten univaikeuksista ja uupumisasteisesta väsymyksestä.

STRESSIÄ ja kuormittavuutta matkatyössä aiheuttavat Bergbomin mukaan monet tekijät itse matkustustapahtumassa. Erityisesti matkatyön mahdollisesti aiheuttamat ongelmat työn ja muun elämän yhteensovittamisessa kuormittavat.

Toisaalta Bergbomin mukaan matkatyön kuormittavuus saattaa vähentyä esimerkiksi, jos ihmisellä on hyvät vaikutusmahdollisuudet matkojen ajankohtiin ja matkajärjestelyissä sekä muussa elämässä on kiinnitetty huomiota siihen, että aikaa palautumiselle jää.

Yleiskunnolla on merkitystä siinä, miten kuormitusta ja stressiä kestää. Kuormituksen kestämiseen vaikuttaa myös ikä, sillä iän myötä palautumisen tarve saattaa kasvaa.

- Hyvä yleiskunto on ehdottomasti valuuttaa matkustustyössä, sillä se auttaa palautumaan rasituksesta.

Stubb tunnetaan aktiivisena triathlonin harrastajana. Hän voitti viime kesänä 55-59 vuotiaiden miesten sarjan puolimatkan triathlonin Ironman-kilpailussa Lahdessa ajalla 4.35.50. Puolimatkan triathlonissa uidaan 1,9 kilometriä, pyöräillään 90 kilometriä ja juostaan 21 kilometriä. Stubb täytti huhtikuussa 56 vuotta.

PRESIDENTIN kansliasta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että Stubbin matkustusmäärää selittää maailmanpoliittinen tilanne. Kanslian mukaan tilanne edellyttää kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia kattavan tilannekuvan saamiseksi.

Viime viikolla Ilta-Sanomien haastattelussa Stubb sanoi, että presidenttikauden alussa on tärkeää matkustaa paljon, jotta tapaa ihmisiä kasvokkain ja voi hoitaa diplomaattisuhteita.

Osa Stubbin matkoista on ollut virallisia valtiovierailuja, osa taas muita edustustehtäviä. Kauden alkuun on osunut myös isoja kansainvälisiä kokouksia, kuten YK:n yleiskokous New Yorkissa syyskuun lopussa.

Aikaisempien presidenttien kausiin verrattuna merkittävä muutos on, että matkoja hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvälle Venäjälle tuskin on lähitulevaisuudessa luvassa.

Presidentin kanslian mukaan presidentin matkojen ajoitusta rytmittävät kansainväliset kokoukset sekä kahdenvälisten vierailujen suhteen isäntien aikataulut. Kanslian mukaan järjestelyissä otetaan huomioon tarvittava lepo työmatkojen ja -tehtävien välillä.

Vilma Malmgren / STT