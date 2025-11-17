Stubb: Painetta Venäjälle lisättävä ja pää pidettävä kylmänä – ”Ei tarvitse ylireagoida kaikkeen, mitä tapahtuu”

Brysselissä vierailulla oleva presidentti Alexander Stubb sanoo, että nyt on aika lisätä painetta Venäjälle. Hän sanoi, ettei näe Ukrainan sodan loppuvan tänä vuonna vaan neuvottelupöytään voidaan päästä aikaisintaan helmi-maaliskuussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Diplomatiassa ajoitus on tärkeää. Nyt on aika lisätä painetta Venäjälle pakotteiden ja Ukrainan sotilaallisen tuen muodossa, Stubb sanoi lehdistötilaisuudessa Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa Naton päämajalla.

Stubbilta kysyttiin myös, miten hän näkee yhteydenpidon Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Hänen mukaansa eurooppalaisten johtajien ei tule sooloilla asiassa, vaan kaikki mahdollinen yhteydenpito on koordinoitava yhdessä.

- Jos yksi eurooppalainen johtaja olisi yhteydessä Venäjälle, Euroopan rivit hajoaisivat, mikä olisi juuri Venäjän tavoite, Stubb sanoi.

Viikonloppuna Stubb antoi myös amerikkalaiselle uutistoimisto AP:lle haastattelun, jossa hän sanoi, että vain Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tulisi käydä suoria ja julkisia neuvotteluita Putinin kanssa.

BRYSSELISSÄ Stubb sanoi, että Venäjä testaa parhaillaan Eurooppaa hybridisodankäynnillä. Hän kehotti reagoimaan asiaan suomalaisittain.

- Haluaisin nöyrästi suositella, että reagoimme näihin suomalaisella tavalla. Se ei tarkoita, että pidämme vain pään kylmänä, vaan myös sisua. Meidän ei tarvitse ylireagoida kaikkeen, mitä tapahtuu.

Viime aikoina esimerkiksi Belgian lentokentillä ja myös Antwerpenin satamassa on tehty useita droonihavaintoja. Belgia on uskonut tekojen takana olevan Venäjän.

RUTTE kiitti Stubbia ystävyydestä ja johtajuudesta sekä Suomea sitoutumisesta yleisen turvallisuuden vaalimiseen. Hän sanoi, että Suomen tuella Ukrainalle on merkitystä.

- Suomen osaaminen pohjoisilla alueilla on kriittisen tärkeää, Rutte sanoi.

Stubbin ohjelmassa on maanantaina lisäksi tapaamiset Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin, Belgian pääministerin Bart De Weverin ja Euroopan parlamentin puheenjohtajan Roberta Metsolan kanssa. Stubb pitää alkuillasta lehdistötilaisuuden suomalaiselle medialle.

Sanna Raita-aho, Kaisu Suopanki / STT