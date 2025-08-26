Stubb: USA-suhde kestää myös aatteelliset erimielisyydet

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi pyrkii maksimoimaan vaikutusvaltansa maailmalla, ja tässä diplomatian vanhat säännöt ovat muuttuneet. Nyt pelataan henkilösuhteilla, vaikkemme siitä pitäisikään. Demokraatti Demokraatti

Suurlähettiläspäivillä Helsingissä tiistaina puhuneen Stubbin mukaan valtiojohto tekee parhaansa varmistaakseen suomalaisten turvallisuuden, maan itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden. Tähän tarvitsemme liittolaisten apua.

– Suomella on työkalupakissaan erityisesti arvot ja intressit. Pienenä valtiona ymmärrämme, että valtamme on rajallinen. Siksi meidän on toiminnallamme aina pyrittävä maksimoimaan vaikutusvaltamme, Stubb korosti puheessaan.

Tässä auttavat henkilösuhteet, vaikka se ei tuntuisikaan meistä miellyttävältä, presidentti muistuttaa.

– Meidän täytyy pelata tätä peliä uudella tavalla. Diplomatiaa tehdään eri tavoin kuin ennen.

Vaikutusmahdollisuudet voivat silti pieneltä maalta päättyä milloin tahansa, presidentti varoittaa.

PRESIDENTIN mukaan hyvät kahdenväliset suhteet keskeisimpään liittolaiseen, Yhdysvaltoihin ovat Suomelle erityisen tärkeitä.

Hän uskoo, että tässä hänen omat viimeaikaiset henkilökohtaiset tapaamisensa senaattorien, päättäjien ja presidentti Donald Trumpin kanssa ”kantavat hedelmää” pitkään. Aatteelliset näkemyserot, joita meillä Trumpin hallintoon on, eivät tässä ole hänen mielestään esteenä.

– Vahva suhde kestää senkin, ettei kaikesta olla samaa mieltä, Stubb kertoo.

Suomi on esimerkiksi harmitellut Yhdysvaltain nykyhallinnon halua erkaantua kansainvälisistä järjestöistä, sopimuksista ja yhteistyöstä,

– Me puolustamme kansainvälistä monenkeskistä järjestelmää silloinkin, kun liittolaisemme Yhdysvallat sen arvoa kyseenalaistaa ja vetäytyy järjestöistä tai sopimuksista, jotka tuottavat yhteistä hyvää, Stubb sanoo.

Hänen mukaansa pitää ymmärtää, etteivät kaikki maailman parisataa kansallisvaltiota jaa meidän arvojamme. Silti niiden kanssa pitää osata operoida ja tulla toimeen.

– Vaikutusvalta on usein myös sitä, että rakentaa ulkopolitiikkansa maailmaan, joka on, ei sellaiseen joka sen toivoisi olevan.