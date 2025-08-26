Politiikka
26.8.2025 04:19 ・ Päivitetty: 26.8.2025 04:19
Stubb puhuu tänään suurlähettiläskokouksessa
Suomen ulkopoliittisen johdon ja ulkomaanedustustojen päälliköiden kolmipäiväinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä.
Aamun ohjelmassa on muun muassa presidentti Alexander Stubbin puhe.
Kokouksessa käsitellään ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä kansainvälisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä.
Valtionjohdon linjapuheiden lisäksi kokouksessa keskustellaan monenkeskisen yhteistyön, taloudellisen turvallisuuden sekä muuttuvan maailmanjärjestyksen merkityksestä diplomatialle.
