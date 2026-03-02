Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.3.2026 14:35 ・ Päivitetty: 2.3.2026 14:39

Stubb suuntaa valtiovierailulle Intiaan

LEHTIKUVA / AFP / SAJJAD HUSSAIN
Intian pääministeri Narenda Modi.

Presidentti Alexander Stubb lähtee keskiviikkona nelipäiväiselle valtiovierailulle Intiaan, kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stubb tapaa matkallaan Intian pääministeri Narendra Modin, presidentti Droupadi Murmun sekä muuta valtiojohtoa.

Keskusteluissa ovat esillä kansainvälisen politiikan murros, monenkeskinen yhteistyö, Suomen ja Intian sekä Euroopan ja Intian suhteet, kaupallistaloudellinen yhteistyö, Aasian alueelliset kysymykset sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa.

Presidentti Stubb osallistuu päävieraana geopolitiikkaan ja -talouteen keskittyvään Raisina Dialogue –konferenssiin. Hän pitää avauspuheen ja osallistuu paneelikeskusteluun.

Matka jatkuu pääkaupungista New Delhistä Mumbaihin, jossa presidentti vierailee lauantaina yliopistossa tapaamassa opiskelijoita ja puhumassa monenkeskisestä yhteistyöstä. Ohjelma jatkuu Suomi-Intia -yritystapahtumalla, jonka keskeisiä aiheita ovat infrastruktuuri ja teollisuus.

Presidentin seurueessa ovat mukana ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.), työministeri Matias Marttinen (kok.), Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen (kok.) sekä eduskunnan Intia-ystävyysryhmän puheenjohtaja Timo Harakka (sd.).

Lisäksi matkalle lähtee laaja yritysvaltuuskunta, jossa ovat mukana muun muassa Kone, Metso, Wärtsilä, Kempower, Kalmar, Iceye, UPM, Neste, Fazer ja Versowood.

Presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio isännöivät Intian presidentti Pranab Mukherjeen valtiovierailua Suomeen vuonna 2014. Edellinen valtiovierailu Suomesta Intiaan tapahtui vuonna 1996, jolloin matkan teki presidentti Martti Ahtisaari.

