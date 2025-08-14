Stubb: Tällainen asema Suomella on nyt maailmalla

Tasavallan presidentin Alexander Stubbin mukaan Suomen asema maailmalla on hyvinkin merkityksellinen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb kertoi näkemyksistään torstaina Turun kauppatorilla järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

Stubb on osallistunut viime päivinä aktiivisesti kansainvälisiin keskusteluihin Ukrainan tilanteesta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin, Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja eurooppalaisten valtionjohtajien kanssa.

Stubbin mukaan Suomen kaltaisen pienen maan vaikutusvalta maailman asioihin on rajallinen, mutta Suomi pyrkii maksimoimaan vaikutusvaltansa diplomatian keinoin.

- Olen itse nähnyt aina ulkopolitiikan hyvin vahvasti joukkuepelinä. Me menemme aina Suomen intressit edellä ja yritämme laajalla rintamalla vaikuttaa. Kyllä Suomen asema maailmassa on tällä hetkellä hyvinkin merkityksellinen, Stubb sanoi.

Suomen turvallisuustilanne näyttää Stubbin mukaan tällä hetkellä oikein hyvältä.

- Meillä on vahva, uskottava puolustus. Olemme osa Natoa eli liittokuntaa. Meillä on asiat kaikin puolin hyvin, Stubb arvioi.

ITSE VUONNA 1968 syntyneen Stubbin mukaan hänen oma sukupolvensa ajatteli kylmän sodan päättymisen jälkeen, että maailma kulkee turvallisempaan suuntaan.

Sen sijaan kävikin niin, että Venäjän viimeaikainen käytös käänsi Euroopassa kehityksen päinvastaiseksi.

- Koska Suomi on laajalla mittakaavalla kyennyt varmistamaan oman selustansa, niin meillä ei ole hädän päivää, Stubb sanoi.

- Minä ainakin nukun myös tuolla Kultarannassa yöni hyvin rauhassa. Kyllä Suomi on tällä hetkellä turvallinen maa ja kaikin puolin hyvässä turvallisessa asemassa, Stubb summasi.

Teksti: STT / Tuomas Savonen