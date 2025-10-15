Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

15.10.2025 12:40 ・ Päivitetty: 15.10.2025 12:53

Stubb: Tästä syystä Suomi ostaa Ukrainalle yhdysvaltalaisia aseita

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi päätti lähteä mukaan hankkimaan Ukrainalle yhdysvaltalaisia aseita koska haluaa varmistaa, että Ukraina saa tehokkaimman ja parhaimman kaluston.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lisäksi Suomi halusi olla mukana verrokkimaiden eli muiden Pohjoismaiden tavoin.

-  Kolmas syy on tietysti se, että olemme osa liittokuntaa. Ja tässä liittokunnassa meidän tavoitteemme on tukea Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin. Nyt päätös on ainakin periaatteellisella tasolla tehty ja sen hintalappu kerrotaan myöhemmin, Stubb sanoi Mikkelin-vierailunsa yhteydessä.

Stubb sanoi pitävänsä päätöstä hyvin tärkeänä ulkopoliittisena toimena. Virallinen päätös asiasta syntyy Stubbin mukaan nopealla aikataululla.

Stubb kertoi keskustelleensa aloitteesta myös Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa, joka korosti, miten tärkeä kysymys on liittokunnassa.

-  Olen hyvin tyytyväinen siitä, että hallitus on kyennyt tämäntyyppiseen päätökseen. Se on osoitus jälleen siitä, että Suomeen ja suomalaisiin voi luottaa ja että meillä on ulkopoliittista pelisilmää ja että meidän yhteistoiminta toimii. Erinomaista toimintaa pääministeriltä, valtiovarainministeriltä, puolustusministeriltä ja ulkoministeriltä, Stubb kiitteli.

Presidentti kommentoi myös Gazaan syntynyttä tulitaukoa ja toivoi, että sen jälkeen myös Ukrainan neuvotteluissa saataisiin myötätuulta niin, että sekin prosessi voitaisiin jakaa kahtia, eli tulitaukoon ja sen jälkeen sitä seuraaviin rauhanneuvotteluihin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
15.10.2025
Vasemmiston vaikea valinta: luottaako velkajarruun vai talouden taikavoimiin?
Lue lisää

Ville Skinnari

Kolumnit
15.10.2025
Ville Skinnari: EU:n velkajarru tarvitsee tuekseen myös kaasukahvan
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
15.10.2025
Arvio: Antero Holmila päivittää holokaustikeskustelun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU