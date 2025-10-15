Stubb: Tästä syystä Suomi ostaa Ukrainalle yhdysvaltalaisia aseita

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi päätti lähteä mukaan hankkimaan Ukrainalle yhdysvaltalaisia aseita koska haluaa varmistaa, että Ukraina saa tehokkaimman ja parhaimman kaluston. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi Suomi halusi olla mukana verrokkimaiden eli muiden Pohjoismaiden tavoin.

- Kolmas syy on tietysti se, että olemme osa liittokuntaa. Ja tässä liittokunnassa meidän tavoitteemme on tukea Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin. Nyt päätös on ainakin periaatteellisella tasolla tehty ja sen hintalappu kerrotaan myöhemmin, Stubb sanoi Mikkelin-vierailunsa yhteydessä.

Stubb sanoi pitävänsä päätöstä hyvin tärkeänä ulkopoliittisena toimena. Virallinen päätös asiasta syntyy Stubbin mukaan nopealla aikataululla.

Stubb kertoi keskustelleensa aloitteesta myös Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa, joka korosti, miten tärkeä kysymys on liittokunnassa.

- Olen hyvin tyytyväinen siitä, että hallitus on kyennyt tämäntyyppiseen päätökseen. Se on osoitus jälleen siitä, että Suomeen ja suomalaisiin voi luottaa ja että meillä on ulkopoliittista pelisilmää ja että meidän yhteistoiminta toimii. Erinomaista toimintaa pääministeriltä, valtiovarainministeriltä, puolustusministeriltä ja ulkoministeriltä, Stubb kiitteli.

Presidentti kommentoi myös Gazaan syntynyttä tulitaukoa ja toivoi, että sen jälkeen myös Ukrainan neuvotteluissa saataisiin myötätuulta niin, että sekin prosessi voitaisiin jakaa kahtia, eli tulitaukoon ja sen jälkeen sitä seuraaviin rauhanneuvotteluihin.