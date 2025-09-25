Stubb: Trumpin kärsivällisyys Putiniin voi olla koetuksella – rauhanvälityksessä menty eteenpäin

Presidentti Alexander Stubb arvioi, että kulunut viikko on ollut hyvä Ukrainan rauhan edistämisen suhteen. Stubb kommentoi asiaa suomalaismedialle New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa pitämänsä Suomen kansallisen puheenvuoron jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb sanoi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt Venäjälle vahvan viestin. Trump sanoi tiistaina Truth Social -viestipalvelussa, että Ukraina voi EU:n ja sotilasliitto Naton avulla saada takaisin kaikki Venäjälle menettämänsä alueet ja enemmänkin.

Stubbin mukaan Trumpin tiistainen viesti ei jättänyt tulkinnan varaa ja oli selvä siinä, että on aika lopettaa sota.

Stubb arvioi, että Trumpin uusissa kommenteissa voi näkyä kärsimättömyyttä erityisesti Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimintaa kohtaan. Stubb viittasi Putinin puheisiin Alaskassa, missä tämä tapasi Trumpin kanssa elokuussa.

- Koska jos presidentti Putin oli antanut Alaskassa viestiä, että ”voimme käydä keskustelua rauhan ratkaisusta ja rauhoitan tilanteen”, ja päinvastainen on tapahtunut, Stubb perusteli.

Stubb kertoi keskustelleensa asiasta New Yorkissa sekä Trumpin että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa, kun presidentit osallistuivat Trumpin järjestämälle vastaanotolle.

- Pidän tätä (Trumpin) viestiä hyvinkin vahvana ja oikeansuuntaisena, ja siitä me keskustelimme. Presidentti Trump nosti sen itse esille.

STUBB halusi muistuttaa, että rauhanvälittäminen vaatii paljon kärsivällisyyttä.

- Välillä mennään kaksi askelta eteenpäin ja yksi taaksepäin. Tällä viikolla olemme menneet kaksi askelta eteenpäin, eikä vielä ole otettu yhtään taaksepäin.

Stubbin mukaan Trumpin neuvottelukykyä ei kannata aliarvioida.

- Hänellä on aika omintakeinenkin tapa toimia näissä tilanteissa. Juuri nyt olemme menossa oikeaan suuntaan, Stubb lisäsi.

Tiistaina Trump kritisoi YK:ta voimakkaasti Yhdysvaltain kansallisessa puheenvuorossa. Stubbin mukaan kritiikissä voi nähdä hopeareunuksena sen, että Trump haluaa YK:n tekevän enemmän.

- Toinen ulottuvuus on se, että haetaan käytännönläheisiä ratkaisuja rauhanvälityksessä. Toivon, että Trump myös näissä kysymyksissä käyttää enemmän YK:ta hyväkseen.

YK:N yleiskokouksen teemana on Stubbin mukaan ollut Venäjän hyökkäyssodan lisäksi Lähi-idän tilanne ja kahden valtion ratkaisun edistäminen. Esimerkiksi kymmenen maata kertoi tunnustavansa Palestiinan valtion. Myös Suomi tukee kahden valtion mallia, Stubb sanoi.

Stubb arvioi, että Palestiinan-kysymyksen tiimoilta tapahtuu lähipäivien aikana paljon. Hänen mukaansa Trumpin on määrä tavata Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ensi viikon alussa.

Keskiviikkona pitämässään kansallisessa puheenvuorossa Stubb korosti, että YK:n on järjestönä uudistuttava, jotta se säilyttää toimintakykynsä.

- YK tarvitaan takaisin rauhanvälityksen ytimeen, ja YK:n on keskityttävä tärkeimpiin tehtäviinsä estämään sotia, suojelemaan ihmisoikeuksia ja vahvistamaan kestävää kehitystä.

Stubbin mukaan ongelmana on se, ettei YK ole läsnä konflikteissa. Hänen mukaansa tämän seurauksena syntyy valtatyhjiö.

- Silloin päädymme tilanteisiin, joissa kerta kaikkiaan tapahtuu asioita, jotka mielestäni eivät ole inhimillisesti hyväksyttävissä. Siinä mielessä olemme kaikki epäonnistuneet, Stubb sanoi.