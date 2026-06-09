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9.6.2026 14:15 ・ Päivitetty: 9.6.2026 14:15

Stubb: Ukraina on nyt vahvimmillaan sen jälkeen, kun sota alkoi

SANNA-LEENA IMMANEN / TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA / TPK / HANDOUT
Presidentti Alexander Stubbin (kesk.) ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe.

Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe tapasivat tänään Tallinnassa, Stubb kertoo X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Johtajien mukaan tapaaminen sujui hyvin.

Sekä Stubb että Zelenskyi painottavat julkaisuissaan, että Ukrainan sotilaallinen tilanne on vahvistunut merkittävästi.

- Ukraina on nyt vahvemmassa asemassa poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti kuin kertaakaan aiemmin tämän hyökkäyssodan aikana, Stubb kirjoittaa.

ZELENSKYI kommentoi, että Venäjä yrittää kompensoida heikkoa rintamamenestystä iskemällä asutuskeskuksiin ja siviili-infrastruktuuriin. Venäjä on läpi 2022 alkaneen laajamittaisen hyökkäyssodan tehnyt ilmaiskuja Ukrainan siviilikohteisiin muun muassa drooneilla.

Presidentti korostaa ilmapuolustuksen merkitystä Ukrainan puolustussodassa ja väläyttää mahdollisuutta kehittää eurooppalaista ballististen ohjusten torjuntajärjestelmää.

Niin ikään Störe korostaa X:ssä, että ilmapuolustus on keskeinen osa Ukrainan tukemista.

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