Politiikka

10.9.2025 08:02 ・ Päivitetty: 10.9.2025 08:02

Stubb: ”Venäjä hakee eskalaatiota” – Nato vahvisti auttaneensa Puolaa droonien torjunnassa

LEHTIKUVA / AFP / RADOSLAW JOZWIAK

Presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanovat, että Puolalla on Suomen täysi tuki. He kommentoivat Puolan tapahtumia keskiviikkona aamupäivällä viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolan asevoimien mukaan maan ilmatilaan tunkeutui viime yön aikana toistakymmentä venäläisdroonia, joista osa ammuttiin alas. Kyse on Ukrainan sodan ensimmäisestä yhteenotosta, jossa Nato-maa on ampunut alas venäläisiä kohteita.

-  Venäjän droonien läsnäoloa Puolan ilmatilassa ei voida hyväksyä. Tapahtunut on seuraus siitä, että Venäjä on laittomassa hyökkäyssodassaan kiihdyttänyt iskujaan Ukrainaa vastaan, erityisesti miehittämättömillä järjestelmillä, Stubb kirjoittaa.

Stubbin mukaan kyse on koko Euroopan turvallisuudesta ja Venäjä kantaa vastuun teosta.

-  Rauhan sijasta Venäjä hakee eskalaatiota. Meidän on jatkettava Ukrainan tukemista ja lisättävä painetta Venäjää ja sen sotataloutta kohtaan.

Stubbin mukaan Suomi keskustelee Puolan ja liittolaisten kanssa. Myös pääministeri Orpo kertoo olleensa yhteydessä Puolan pääministeriin Donald Tuskiin.

-  Puola joutui turvautumaan poikkeuksellisiin toimiin suojatakseen ilmatilaansa Venäjän drooneilta, Orpo kommentoi.

Orpon mukaan hallituspuolueiden puheenjohtajat ja muut keskeiset ministerit saivat asiasta aamulla katsauksen.

SOTILASLIITTO Naton ilmatorjunta auttoi Puolaa maan ilmatilaa viime yönä loukanneiden droonien torjunnassa, Nato vahvistaa.

Sotilasliiton edustajan mukaan Naton pääsihteeri Mark Rutte on ollut yhteydessä Puolan johtoon ja asiaa aiotaan käsitellä Naton suurlähettiläiden kokouksessa tänään.

