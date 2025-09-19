Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

19.9.2025 13:53 ・ Päivitetty: 19.9.2025 13:53

Stubb: ”Venäjä koettelee meitä maalla, merellä ja ilmassa”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Stubbin mukaan USA:n presidentin Donald Trumpia neuvottelukykyä ei pidä aliarvioida.

Presidentti Alexander Stubb sanoi Helsingin turvallisuuskonferenssissa, että venäläisdroonien viime viikolla tekemä Nato-maa Puolan ilmatilan loukkaus on esimerkki siitä, kuinka Venäjä koettelee länsimaita niin maalla, merellä kuin ilmassakin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stubbin mukaan ukrainalaisten arvio on ollut se, että Venäjä on pyrkinyt toiminnallaan testaamaan Naton päättäväisyyttä ja tahdonvoimaa puolustautumisessa.

Naton vastaus on Stubbin mielestä ollut hyvä, mutta tapahtunut on hänestä paljastanut kehittämisen varaa Nato-maiden ilmatorjunnassa.

STUBB kertoi uskovansa yhä siihen, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump voi onnistua kätilöimään rauhansopimuksen Ukrainan ja Venäjän välille.

Stubbin mukaan Trump on edelleen parhaassa asemassa oleva yksittäinen ihminen, joka voi tuoda Ukrainan sodan päätökseensä, eikä Yhdysvaltain presidentin neuvottelukykyä pidä aliarvioida.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

19.9.2025 04:15

Helsinki Security Forum alkaa – Stubb haastattelussa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
18.9.2025
Lindtman kyselytunnilla: ”Mikä on kokoomuksen ja Orpon kanta – ja koska on oikea aika tunnustaa Palestiina, ellei nyt?”
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
18.9.2025
Arvio: Maailmanlopun kynnyksellä – ensin naurattaa, sitten itkettää
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU