Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

11.9.2025 07:47 ・ Päivitetty: 11.9.2025 07:47

Stubb vierailulla Ukrainassa – tapaa Zelenskyin

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Zelenskyi ja Stubb tapasivat Helsingissä 19. maaliskuuta.

Presidentti Alexander Stubb on vierailulla Ukrainassa, missä hän tapaa presidentti Volodymyr Zelenskyin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tasavallan presidentin kanslian mukaan presidenttien on määrä keskustella Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta, pyrkimyksistä Venäjän laittoman hyökkäyssodan päättämiseksi sekä Suomen tuesta Ukrainalle.

Stubb on ollut viime viikkoina näkyvästi mukana kansainvälisessä Ukraina-diplomatiassa ja pitänyt säännöllisesti yhteyttä muun muassa Zelenskyiin. Suomi työskentelee osana halukkaiden koalitiota ja on mukana valmisteilla olevissa turvallisuusjärjestelyissä.

Edellisen kerran Stubb kävi Kiovassa helmikuussa Venäjän hyökkäyssodan alkamisen kolmivuotispäivänä. Tuolloin paikalla oli myös useita muita valtionjohtajia muun muassa Pohjoismaista ja Baltiasta. Maaliskuussa Zelenskyi puolestaan vieraili Suomessa yhdessä puolisonsa Olena Zelenskan kanssa.

STUBB on tavannut Zelenskyiä myös monissa kansainvälisissä kokouksissa ja puhunut tämän kanssa puhelimitse useaan otteeseen. Viime viikolla Stubb osallistui Ukrainaa tukevien maiden koalition kokoukseen Pariisissa, jonne Stubb matkusti Kööpenhaminasta yhdessä Zelenskyin kanssa tämän koneella.

Elokuussa Stubb osallistui Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamiseen Washingtonissa. Stubbin lisäksi kokoukseen osallistuu myös muita eurooppalaisia johtajia.

Myös Stubbin puoliso Suzanne Innes-Stubb on parhaillaan vierailulla Ukrainassa. Hän osallistuu Kiovassa valtionjohtajien puolisoiden vuosittaiseen kokoukseen, joka on perustettu Zelenskyin puolison Olena Zelenskan aloitteesta.

Järjestyksessään viidennessä kokouksessa käsitellään koulutuksen roolia rauhan edistämisessä. Kiovassa on paikalla johtajien puolisoja myös Tanskasta, Itävallasta, Saksasta, Virosta ja Liettuasta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Niina Malm

Mielipiteet
11.9.2025
Elokuva-alan leikkaus perustuu väärinkäsitykseen ja se vahingoittaisi ennennäkemättömällä tavalla
Lue lisää

Jussi Systä

Kolumnit
10.9.2025
Veroale vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta eri tavalla kuin luulit
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
10.9.2025
Arvio: Édouard Louis väittää, että hyvyys on myös kotiväkivaltaan toistuvasti syyllistyvien miesten luonnollinen tila
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU