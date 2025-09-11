Stubb vierailulla Ukrainassa – tapaa Zelenskyin

Presidentti Alexander Stubb on vierailulla Ukrainassa, missä hän tapaa presidentti Volodymyr Zelenskyin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tasavallan presidentin kanslian mukaan presidenttien on määrä keskustella Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta, pyrkimyksistä Venäjän laittoman hyökkäyssodan päättämiseksi sekä Suomen tuesta Ukrainalle.

Stubb on ollut viime viikkoina näkyvästi mukana kansainvälisessä Ukraina-diplomatiassa ja pitänyt säännöllisesti yhteyttä muun muassa Zelenskyiin. Suomi työskentelee osana halukkaiden koalitiota ja on mukana valmisteilla olevissa turvallisuusjärjestelyissä.

Edellisen kerran Stubb kävi Kiovassa helmikuussa Venäjän hyökkäyssodan alkamisen kolmivuotispäivänä. Tuolloin paikalla oli myös useita muita valtionjohtajia muun muassa Pohjoismaista ja Baltiasta. Maaliskuussa Zelenskyi puolestaan vieraili Suomessa yhdessä puolisonsa Olena Zelenskan kanssa.

STUBB on tavannut Zelenskyiä myös monissa kansainvälisissä kokouksissa ja puhunut tämän kanssa puhelimitse useaan otteeseen. Viime viikolla Stubb osallistui Ukrainaa tukevien maiden koalition kokoukseen Pariisissa, jonne Stubb matkusti Kööpenhaminasta yhdessä Zelenskyin kanssa tämän koneella.

Elokuussa Stubb osallistui Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamiseen Washingtonissa. Stubbin lisäksi kokoukseen osallistuu myös muita eurooppalaisia johtajia.

Myös Stubbin puoliso Suzanne Innes-Stubb on parhaillaan vierailulla Ukrainassa. Hän osallistuu Kiovassa valtionjohtajien puolisoiden vuosittaiseen kokoukseen, joka on perustettu Zelenskyin puolison Olena Zelenskan aloitteesta.

Järjestyksessään viidennessä kokouksessa käsitellään koulutuksen roolia rauhan edistämisessä. Kiovassa on paikalla johtajien puolisoja myös Tanskasta, Itävallasta, Saksasta, Virosta ja Liettuasta.