Stubb Ylellä: Suomi sai itsemääräämisoikeutensa takaisin lopullisesti EU-jäsenyyden myötä

Yhdysvaltojen kohdalla tavoitellaan sitä, että maa olisi mukana Ukrainan turvatakuissa ilmapuolustuksen avulla, Stubb sanoo.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo Ylelle havainneensa pientä enteilyä siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kärsivällisyys Venäjän presidentin Vladimir Putinin suhteen olisi loppumassa, kun puhui tämän kanssa viimeksi perjantain vastaisena yönä. Stubb oli lauantaina haastateltavana Ylen Ykkösaamussa.

- Emme tarkkaan tiedä milloin näin käy. Hyvin epätodennäköistä on, että Putin ja (Ukrainan presidentti) Zelenskyi tapaavat maanantaina puolentoista viikon päästä kuten oli tarkoitus, ja silloin kärsivällisyys varmaan loppuu, Stubb sanoi Ylelle.

Tavoite tapaamisen ajankohdasta esitettiin maanantaina Washingtonissa käytyjen eurooppalaisten johtajien ja Trumpin keskustelujen jälkeen.

Stubbin mukaan tapaamisen suhteen nähdään nyt tyypillistä venäläistä viivyttelytaktiikkaa, jossa asia luvataan ensin korkealla tasolla, mutta myöhemmin asiaa vedetään takaisin alemmalta tasolta.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi perjantaina NBC Newsin haastattelussa, ettei Putinin ja Zelenskyin tapaamista ole vielä suunniteltu.

Yhdysvaltoja tavoitellaan mukaan ilmapuolustuksessa

Stubbin mukaan Yhdysvallat halutaan mukaan Ukrainan turvallisuuden takaamaan ilmapuolustuksen kohdalla.

- Turvatakuut ilmapuolustuksen kautta on nimenomaan se, mitä tavoitellaan Yhdysvaltojen kohdalla, koska heillä on se kapasiteetti. Heidän kohdalla vauriot on loppupeileissä aika pienet, mutta suoja iso, Stubb sanoi.

Stubb mainitsee tiedustelutiedon toisena mahdollisena alueena, jolla Yhdysvallat voisi olla mukana turvatakuissa.

Presidentti painotti, että turvatakuut astuisivat voimaan vasta kun voimassa olisi rauha tai aselepo.

Puhelindiplomatiaa mystifioidaan liikaa

Stubb sanoi Ylen haastattelussa johtajien välisen puhelindiplomatian olevan usein spontaania ja sanoi, että sitä mystifioidaan liikaa.

- Se on ihan normaalia ja tarkoituksenmukaista, että valtionpäämiehet käyvät suoraa dialogia, Stubb sanoo.

Stubb kertoi yhteydenpidon eurooppalaisten johtajien ja Trumpin välillä tiivistyneen erityisesti sen jälkeen, kun Trumpin hallinnon erityislähettiläs Steve Witkoff vieraili Moskovassa.

Stubb painotti, että Suomen läsnäolo tärkeissä tapaamisissa voi olla ohikiitävää.

Stubb sanoi vaikuttaneensa siihen, miten moni johtajista osallistui maanantaina Yhdysvaltojen Washingtonissa pidettyyn tapaamiseen, johon hän itsekin osallistui.

- Ja muutamaan muuhun kysymykseen, mutta jätetään ne historian kirjoihin.

Suomi menetti väliaikaisesti suvereniteettinsa

Ukrainan ja Suomen historiaa ja nykyisiä tilanteita verratessa Stubb totesi, että Suomi menetti talvi- ja jatkosotien jälkeen suvereniteettinsa.

- Kyllähän meidän täytyy olla itsellemme rehellisiä, että meillä ei ollut oikeutta tai mahdollisuutta olla niissä kansainvälisissä ympyröissä tai instituutioissa, joissa halusimme olla.

Stubbin mukaan Suomen itsemääräämisoikeus saatiin takaisin Neuvostoliiton hajoamisen vuosina ja lopullisesti Euroopan unionin jäsenyyden myötä.

Stubb sanoi pitävänsä hyvin tärkeänä, että Ukraina säilyttää sekä itsenäisyytensä että itsemääräämisoikeutensa.