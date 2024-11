Stubb Ylen Ykkösaamussa: Maailma on hyvin erilainen kuin silloin, kun Suomi liittyi Ottawan sopimukseen

Presidentti Alexander Stubb sanoi Ylen Ykkösaamussa tarkastelevansa kysymystä jalkaväkimiinoista siitä näkökulmasta, mikä on Suomen turvallisuuden kannalta paras ratkaisu ja mikä on Suomen suorituskyky tällä hetkellä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubbin mukaan Suomen suurin uhka on Venäjä ja siihen uhkaan on vastattava tavalla tai toisella.

- Maailma on hyvinkin erilainen kuin se aikakausi, jolloin Ottawan sopimukseen mentiin mukaan.

Stubbin mukaan selvitys jalkaväkimiinoista on kuitenkin tehtävä rauhallisesti ja maltillisesti. Hän sanoi, että Ottawan sopimukseen liittymisen jälkeen teknologia on kehittynyt hyvin paljon eteenpäin, ja myös siksi asiasta on hyvä käydä keskustelua.

- Me menemme näissä asioissa Suomen turvallisuus edellä.

Stubb ei vastannut suoraan kysymykseen, pitäisikö Suomen irtautua Ottawan sopimuksesta.

ITÄMERELLÄ noin kaksi viikkoa sitten rikkoutuneen Suomen ja Saksan välisen C-Lion1-tietoliikennekaapelin korjaaminen osoitti Stubbin mukaan sen, kuinka nopeasti tällaiset vauriot kyetään korjaamaan.

Samoihin aikoihin katkesi Liettuan ja Ruotsin välinen kaapeli. Kaapelien vaurioittamisesta on epäilty Itämerellä liikkunutta kiinalaista rahtilaivaa. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan kiinalaisalus Yi Peng 3:n epäillään raahanneen ankkuriaan tahallaan yli 160 kilometriä.

Viime vuonna Balticconnector-kaasuputken hajottamisesta epäiltiin puolestaan kiinalaisalus Newnew Polar Bearia. Keskusrikospoliisi selvittää kumpaakin tapausta.

- Tutkitaan, ei hutkita. Ensimmäisessä tapauksessa yhteistyö kiinalaisten kanssa on ollut toimivaa, yhteistyö toisessa tapauksessa on ollut vielä toimivampaa, Stubb sanoi.

Stubb kertoi puhuneensa lokakuisella Kiinan-vierailullaan aiemmasta kaapelirikosta Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Keskustelut koskivat sitä, missä vaiheessa tutkimukset ovat ja milloin vastauksia saadaan.

Venäjän on epäilty vaikuttaneen tietoliikennekaapelien rikkoutumiseen. Stubbin mukaan Venäjä käy tällä hetkellä sekä sotaa Ukrainassa että hybridisotaa.

- Siihen voivat liittyä informaatiosodat, kyberhyökkäykset ja sabotaasitoimet. Meidän tietojemme mukaan näitä tulee näkymään enenevässä määrin. Tämä on se uusi normaali valitettavasti.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 11.55.