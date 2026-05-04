4.5.2026 05:55 ・ Päivitetty: 4.5.2026 06:58
Stubbilla harvinainen vierailu – viimeksi Suomen presidentti teki vastaavanlaisen matkan vuonna 1996
Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tshekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tshekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996.
Stubb aloittaa vierailun keskusteluilla Tshekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babishin.
Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa, kerrotaan tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa. Vierailu jatkuu tiistaina yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat.
Lisäksi Stubb ja Pavel osallistuvat tiistaina Euroopan tulevaisuutta käsittelevään Europe as a Task -konferenssiin. Presidentti Stubb pitää tilaisuudessa puheenvuoron Euroopan turvallisuudesta.
Stubbin vierailuseurueeseen Tshekissä kuuluvat muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.), kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) sekä yritysdelegaatio.
